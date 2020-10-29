Путин заявил, что в России не планируют вводить национальный локдаун

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России не собираются вводить национальный локдаун. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что на сегодняшний день удалось смягчить последствия пандемии для экономики, однако риски еще сохраняются.

«Мы готовы к работе намного лучше. Есть вопросы и проблемы, на которые нужно обратить особое внимание, но в целом ситуация лучше. Мы не планируем вводить тотальные меры, запускать локдаун», - заявил российский лидер.

Кроме того, он сообщил о помощи малому и среднему бизнесу и предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для на три месяца.