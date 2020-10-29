Налоговый вычет можно будет получить за занятия спортом

Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог за занятия спортом, составит 120 тысяч рублей в год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Правительство расширит список расходов, по которым можно будет оформить социальный налоговый вычет. В него будет включена оплата физкультурно-оздоровительный услуг. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Напомним, сейчас налоговый вычет можно получить за медицинские услуги, образование, страхование жизни, покупку и продажу квартиры.

Максимальная сумма, с которой можно будет вернуть подоходный налог за занятия спортом, составит 120 тысяч рублей в год. Перечень физкультурно-оздоровительных услуг за оплату которых россияне смогут получить налоговый вычет будет отдельно утвержден правительством.

- Поддержка массового интереса к спорту - один из наших приоритетов. Это необходимое условие для повышения продолжительности и качества жизни людей, сохранения и укрепления здоровья, активного долголетия, один из тех факторов, который позитивно влияет на демографические процессы в стране, - отметил Мишустин.

Премьер также сообщил, что правительство определило, на какие виды доходов не будет распространяться повышенная ставка НДФЛ в размере 15 процентов. Напомним, повышенный налог введут со следующего года. Взимать его будут с доходов, превышающих 5 миллиона рублей в год. Как рассказал Мишустин, ставка НДФЛ в 15 процентов не будет распространяться на суммы от продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

- Чтобы повышенный налог не пришлось платить людям, которые получили разовый доход от продажи квартиры, дома, машины или выплаты по страховке, - пояснил премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство дополнительно выделит 5,5 миллиардов рублей на погашение ипотеки семьями с детьми. Семьи, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, могут получить от государства 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту.

- Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей, - отметил Мишустин.

На заседании кабмина также обсуждали оказание медпомощи россиянам, заболевшим коронавирусом. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в отдельных регионах страны запасов лекарств для борьбы с COVID-19 и средств защиты для медиков хватит не более, чем на две недели и даже меньше. После этого было решено, что правительство дополнительно направит регионам 10 миллиардов рублей на закупку средств индивидуальной защиты, а также 1 миллиард рублей для лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус.

Еще 5 миллиардов рублей направят в регионы на покупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Как отметил Мишустин, те, кто лечится дома от СOVID-19, должны бесплатно получить необходимые препараты.

Мишустин также поручил Минпромторгу и Росздравнадзору оценить запас лекарств от COVID-19 .

- Их перечень Минздравом определен, потребность просчитана, и запасы этих препаратов сейчас есть. Теперь министерство промышленности и торговли должно оценить достаточность этих запасов и объемов производства, чтобы не допустить сбой поставок в регионы. А Росздравнадзор должен оценить имеющийся ассортимент, чтобы исключить какой-либо дефицит в дальнейшем, - сказал Мишустин.