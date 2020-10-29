Александр Градский — о деле Михаила Ефремова: «Половину срока ему выдало центральное телевидение»

Александр Градский Фото: Youtube

Кажется, что Александр Градский, поучаствовав в нескольких сезонах шоу «Голос», ушел в затвор. Живет в квартире на Тверской, руководит музыкальным театром «Градский Холл» и никак не следит за информационной повесткой. Но нет. В ходе интервью спортивному видеоблогу «Рабинерв» музыкант прокомментировал в том числе и скандал с Михаилом Ефремовым, который, как и Александр Градский, тоже болеет за московский «Спартак».

Про Кокорина и Мамаева

Скандальные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Личный архив

«Сносит голову у ребят — это понятно! В 23 года можешь позволить себе многие вещи. По-человечески все они неплохие ребята. Спорт создает неплохих ребят. И кружение головы тоже. Когда достаточно налить 150 граммов в это кружение, и ты полный дурак. С артистами тоже такое бывает. Ответственность спортсменов с именем — тяжело. Вот знаю по себе. Мне нельзя напиться, нельзя пьяным за руль, нельзя нахамить в ресторане. Это запрещено. А раз нельзя, воспитываешь себя внутри нельзя. А потом получается то, что получается [с Кокориным и Мамаевым]»

Про Михаила Ефремова

«Он дурной. Головой дурной. Человек пострадал в результате собственной расхлябанности и такого отношения к жизни. Сложно сказать. Видимо, он считал, что пронесет. Сяду — пронесет. Раз, два, а потом не проносит. Человек попадает в ужасную ситуацию. Мишка — хороший, знаю его. Но сломал себе этот период. Не знаю, как выйдет из него. Жить с ощущением, что ты не просто случайно убил человека, а по своей вине это сделал — разные вещи. Когда ДТП в таком состоянии, о чем говорить? Получается, нарочно. За это и срок. Кстати, если б он и не был пьяным, судьи могли все равно дать ему срок. Я смотрел на это как на отвратительный спектакль с участием СМИ. Считаю, что срок, может быть, и заслуженный, но половину срока выдало центральное телевидение».

Про фильм «Стрельцов»

Кадр из фильма "Стрельцов" о советской легенде футбола.

«Это не фильм про Стрельцова, скорее собирательный образ. К тому же не люблю вот этого всего вранья про Политбюро и так далее (высокопоставленных чиновников, которые, согласно легенде, хотели «закрыть» Стрельцова). Смешно. Думаю, Хрущев даже не знал, кто такое Стрельцов. Кино про то, что в любое время могли рождаться великие спортсмены. И не только в футболе. Кино не претендует на правду»

Про фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Картина «Высоцкий. Спасибо, что живой» вышла на экраны в 2011 г.

«Я с трудом смотрел эту картину. Потому что люди, возившие Владимира Семеновича на гастроли, работали со мной в очередь. Одна группа — с ним, вторая — моя, третья — Иосиф Кобзон и Людмила Сенчина. Три разных коллектива. Всех этих ребят показали в фильме (персонажи Сева Кулагин, Леонид Фридман, Павел Леонидов). И это не имеет никакого отношения к тому, что было в жизни на самом деле. Авторы фильма считают, что можно позволить себе фантазию, лишь бы она была интересна и понравилась зрителю. Но когда речь идет про конкретный людей, надо быть аккуратнее»