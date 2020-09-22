Александр Петров в роли Эдуарда Стрельцова Фото: кадр из фильма.

Если вы собрались на «Стрельцова» в кино, то для вас есть два обязательных правила. Первое – если в своей памяти вы можете откопать только смутные файлы, кто такой Эдуарда Стрельцов, ни в коем случае по не читайте про него ничего нового. Второе – если вы знаете реальную историю Стрельцова, забудьте, как называется этот фильм. И тогда впереди вас ждет пара часов очень неплохо снятой сказки формата «6+» в интерьерах конца 1950-х.

Там будет все, что нужно в таких фильмах. Молодой талантливый и даже гениальный футболист-раздолбай (Александр Петров), его жена - безумной красоты девушка с влюбленными глазами (Стася Милославская), грубоватый, но обаятельный дед-тренер (Виталий Хаев) и образец сволочизма, по совместительству глава всей коммунистической идеологии в СССР (Александр Янценко). И эта сволочь КГБшник не только сидит на заседаниях у генсека Хрущева, но и всякий раз оказывается на тренерской скамейке во время футбольных матчей именно в тот момент, когда как-то надо навредить Эдику Стрельцову. И весь фильм гнобит он звезду футбола вплоть до обвинения в изнасиловании и тюрьмы – в СССР идеологи работали качественно и с гарантией результата.

Возлюбленную футболиста играет актриса Стася Милославская Фото: кадр из фильма.

Там будут неплохие шутки и анекдотичный Брежнев. Но если вы про Эдуарда Стрельцова знаете чуть больше, чем его имя и фамилию, вместо удовольствия вас ждет недоумение, медленно, но верно перерастающее в раздражение. И дело даже не в Александре Петрове, который вообще не похож на реального Стрельцова - у того рост был 1,82 метра. Актер, наоборот, так здорово играет обаятельного раздолбая, что о портретном несходстве забываешь минуте на пятой фильма. Но Петров играет мученика – улыбчивого плейбоя с принципами, на которого взъелся мстительный КГБшник. А жизнь – она сложнее. Она интереснее, чем получился фильм. И трагичнее. Потому что никто не виноват в том, что случилось со Стрельцовом больше, чем сам Стрельцов.

Ведь кто такой Эдуард Стрельцов в конце 1950-х? Это золотой мальчик-гений. Безумно талантливый, творящий на поле невозможные вещи. И еще более невозможные вещи творящий за его пределами. Очень сильный футболист, возможно, сильнейший за всю историю нашей страны. И очень слабый человек.

Есть множество историй про реального Эдуарда Стрельцова, которые в итоге привели его в тюрьму. И про то, как он забухал на сборах с Валентином Ивановым, и именно поэтому они догоняли на машине следующий на важнейший матч в Лейпциг поезд-экспресс со сборной СССР. И про то, как ворвался в чужую квартиру, и устроил драку. И про то, как его мама совсем не ужилась с его женой. И про ту ночь с изнасилованием тоже – Стрельцов оказался на той даче с девушками, сбежав не только со сборов команды, но и от беременной жены.

Есть множество историй про реального Эдуарда Стрельцова, которые в итоге привели его в тюрьму. Фото: кадр из фильма

Но в фильме Эдик Стрельцов безобидно проспал поезд, потому что был с любимой девушкой. А про беременность жены вроде как и не знал. И вообще предстает таким пушистым, что еще чуть-чуть и нимб засветится над головой.

У режиссеров и продюсеров есть железная отмазка на претензии, что кино оказывается в отрыве от реальности: «Мы снимаем художественный фильм, а не документальный. Мы имеем право на свое виденье».

Да, имеете. Но зачем, если реальная жизнь Эдуарда Стрельцова – это уже готовый фильм? Да, не семейная мелодрама, да не для категории «6+». А настоящая трагедия про человека, который мог положить у своих ног рядом с футбольным мячом весь земной шар. Но почти все из данного ему Богом истратил за первые несколько лет карьеры, не устояв перед соблазнами.

Апрель 1966 г. Олимпийский чемпион, чемпион СССР, нападающий московского футбольного клуба "Торпедо" Эдуард Анатольевич Стрельцов. Точная дата съемки не установлена. Фото: Виктор Шандрин/ТАСС

Можно было снять про сходящие по Стрельцову с ума стадионы, и то, как гениального человека любящие его люди – мама и первая жена – не смогли поделить между собой. Про красивые голы и пот тренировок, но и про рестораны-водку. Про то, как его избили на зоне, а потом под конец заключения выпускали за колючую проволоку тренироваться... Там сама жизнь написала такой крутой сценарий, что надо только взять и перенести все на экран. И это был бы тоже массовый фильм, на него бы тоже шли. И, кажется, Петров мог бы сделать и такую роль тоже. Хотя бы потому, что понимает в футболе, а главное понимает, кто такой Стрельцов.

Но не захотели. Лучшая иллюстрация к тому - финальная сцена фильма. Представьте себе картину: переполненные «Лужники» - на товарищеский матч приезжает сборная Бразилии с самим Пеле! Но сволочь КГБ-шник и тут влезает, чтобы в последний момент запретить отсидевшему Стрельцову выходить на поле. И тут все 104 тысячи трибун встают, поджигают газеты, и в дыму скандируют «Стрельцов! Стрельцов!». КГБ-шник мечется в бессильно злобе, милиция в прострации, партнеры – в ауте, тренеры – тоже. А больше всех офигивает Пеле…

Однажды в одном из матчей на первенство СССР по футболу молодой форвард торпедовцев столицы Эдуард Стрельцов забил сразу пять голов! Так начинался взлет игрока с уникальными способностями. Фото: Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС

Полный сюр. Но самое главное, что такое было в реальности. Но только не в «Лужниках», а в провинциальном Горьком. Народ действительно жег газеты, требовал Стрельцова, и тот вышел и сыграл свой первый после отсидки матч за «Торпедо». Но почему не показать так, как было по правде? Зачем этот комикс со сборной Бразилии и Пеле? Неужели сама жизнь, где реально стадион пылал реальными газетами, не зажгла бы зрителей?!

Возможно, зря разворчался. Фильм-то действительно получился неплохой. С смешными шутками, пьянящей атмосферой конца 1950-х, и, кстати, прилично снятым футболом (редкость для российского кино). И если после него кто-то залезет в Википедию, а потом пробежится по ссылкам старых рассказов ветеранов, и узнает про реальную жизнь футбольного гения – уже все будет не зря. Но почему такая грусть?

Может быть потому, что это был шанс сделать настоящий фильм про настоящего Стрельцова. Когда еще выпадет следующий.