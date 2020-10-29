Врачи назвали главное средство, которое позволило снизить смертность от коронавируса

Врач обследует пациента отделения для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в больнице Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – У КАЖДОГО ПЯТОГО

- По последним данным более 50% случаев коронавируса протекают в бессимптомной форме, 15-20% – в легкой и среднетяжелой форме, с температурой, кашлем и болями в мышцах. На тяжелую и очень тяжелую форму приходится 20-25% случаев. К сожалению, такие осложнения возможны в любом возрасте. Большинство умерших – люди старше 65 лет и более молодые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, онкологическими заболеваниями, хроническими болезнями почек и ожирением, - рассказал главный специалист по инфекционным болезням Минздрава в Южном федеральном округе, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Владимир Городин, выступая на конференции BiotechClub 2020.

Главный специалист по инфекционным болезням Минздрава в Южном федеральном округе, замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Владимир Городин.

По словам эксперта, ни у кого уже не вызывает сомнений, что коронавирус высокозаразен. Один больной награждает инфекцией в среднем двоих и больше человек. Представьте себе, каким лавинообразным может быть рост заболеваемости, если не применять хотя бы самые элементарные сдерживающие меры. Надевать маски, соблюдать дистанцию — казалось бы: чего проще?!

ПАЦИЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСНОЙ

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что летальность от COVID-19 в среднем по миру составляет 6,8%, напомнил профессор Городин. Речь идет о том, какая доля из зарегистрированных больных с коронавирусом умирает. В России этот показатель на начало сентября был 1,7%, что в 17 раз выше, чем при сезонном гриппе.

- Большинство пациентов, которые умерли, поступали к нам на 10-15-й день болезни. Смерть наступала в среднем через 17 дней. Увы, как показывает практика, даже самое интенсивное лечение не всегда позволяет затормозить болезнь, - сказал в своем выступлении главный инфекционист Министерства обороны, член-корреспондент РАН, профессор Константин Жданов.

Главный инфекционист Министерства обороны, член-корреспондент РАН, профессор Константин Жданов.

Главврач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев рассказал, что в условиях нынешней вспышки ковида тяжелых больных поступает гораздо больше, чем было весной. При этом смертность стала ниже, подчеркнул врач. С ним согласились медики многих других ковидных госпиталей, выступавшие на конференции.

ГЛАВНОЕ СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ

Что же позволяет сохранять жизни больных? Врачи сошлись во мнении, что на первое место можно поставить антикоагулянты — препараты, препятствующие образованию тромбов. В начале пандемии это было не понятно, а потом важнейшим открытием стало критически опасное воздействие ковида на кровеносную систему.

- Анализ летальности в первых 579 случаях показал: у пациентов, которые умирали в течение 3-х суток после поступления, основной причиной были именно тромбоэмболические осложнения. То есть первые случаи смерти в марте были связаны с тем, что наши классические подходы к тромбопрофилактике в плане подбора дозировки не работали, - рассказал главврач московской городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Сейчас крупные исследования говорят нам, что при тяжелой форме ковида требуется строго персонализированный подход к дозировке. Это просто невозможно прописать в стандартных протоколах, отметил Проценко.

То есть, по сути, нужно, чтобы каждым тяжелым больным индивидуально и очень внимательно занимался врач, глубоко разбирающийся в вопросе. В нынешних условиях, когда в региональных больницах на целый этаж пациентов может приходиться всего одна медсестра, а доктора выбиваются из сил, о таком можно только мечтать.

ВАЖНО

Самолечение антикоагулянтами может привести к инсульту

Кроверазжижающие препараты, которые спасают жизни тяжелым больным в госпиталях, могут привести к осложнениям вплоть до летального исхода при самолечении, предупреждают врачи.

- Без назначения врача применять антикоагулянты нельзя ни в коем случае! Да, с одной стороны, они уменьшают выраженность проявлений ковида, но с другой это повышение риска кровотечений. Этот риск может рассчитать только врач с учетом возраста, функции почек, уровня артериального давления пациента и других важных факторов. Существует специальный алгоритм определения рисков и дозы препарата. Самостоятельный прием может закончиться не просто драматически, а трагически. Это может быть и фатальное желудочно-кишечное кровотечение, и геморрагический инсульт, - рассказал «КП» главный кардиолог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

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