За день тусовки со звездами платят 900 рублей: как работает массовка на ТВ в пандемию

Андрей Малахов все свои проекты снимает без массовки в студии. А у его коллеги Бориса Корчевникова количество зрителей в зале теперь ограничено. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Большинство телешоу теперь снимаются без массовки. Пандемия внесла коррективы в съемочный процесс – на «Пусть говорят» видоизменились декорации, на «Прямом эфире» в студии сидят куклы зрителей, вырезанных из картона. Но есть телепроекты, который и сейчас снимают с массовкой. Пенсионеров теперь в студии не пускают, а цены за участие в массовке незначительно выросли.

Стали платить на 200 рублей больше

Самые свежие наборы на съемки телешоу теперь чаще всего ограничены возрастом – до 50 лет. Это раньше пенсионеры составляли 80% массовки, а теперь из-за пандемии их на съемки не пускают. А вот в остальном берут всех подряд – на наличие хронических заболеваний народ здесь не проверяют. Всех просят захватить с собой маску. Не везде, но чаще всего измеряют на входе в студию температуру.

Десять часов работы массовкой на съемках нового музыкального шоу «Суперстар» (ведущая Лолита) оплачивается по двум тарифам. До 35 лет берут народ сниматься стоя на танцполе (развлекаться под номера поющих артистов) – им платят за смену 900 рублей. У всех остальных, кто сидит в студии, гонорар 600 рублей. За смену в 16 часов на съемках передачи «Дом культуры и смеха» обещают 900 рублей, за десять часов - 600.

А вот к Борису Корчевникову на запись «Судьбы человека» в октябре набирали малочисленных зрителей в студию от 20 до 55 лет. Сбор массовки начался в 7.30 утра, а съемки завершились через 12 часов. Оплата за безмолвное внимание к интервью со звездой и аплодисменты по команде – 700 рублей.

Цены примерно везде одинаковые. Вот до конца октября снимают новое развлекательное шоу «Назад в будущее» - ведущий Виктор Логинов, к нему на игру приходят Марат Башаров, Ирина Салтыкова, Алена Хмельницкая, Михаил Полицеймако и другие актеры. За съемки длиной в десять часов заплатят 600 рублей. Есть и вип-тариф – 700 рублей, в эту категорию отбирают зрителей по следующим требованиям: «Возраст до 35 лет. Необходима красивая внешность, нарядный внешний вид».

Сейчас снимают новый проект «Назад в будущее» — со зрителями.

Красивый ты или нет, опрятный или испортишь кадр – решают «бригадиры». Члены команды, которая отвечает за массовку. Они отбирают народ (чаще людей приходит больше, чем нужно), а затем следят, чтобы те не нарушали правил на съемках.

Условия везде похожи. Вода и еда – свои, бывают перерывы, во время которых можно выйти на улицу. Если вдруг решите покинуть съемку раньше ее завершения – никто ничего не заплатит. Фото и видеосъемка запрещены. Во время съемок в зале сидят «контролеры» - дают сигнал, когда массовке хлопать или каким-то образом выражать эмоции.

Мы поговорили с бригадиром, с которым подружились на съемках ток-шоу еще до начала пандемии. Александр рассказал kp.ru о нынешних изменениях на рынке массовки: «Самый большой поток людей набирали на «Пусть говорят», «На самом деле», «Прямой эфир». Сейчас все ток-шоу снимают без зрителей. Ежедневные телепередачи давали рабочие места пенсионерам, студентам и другим безработным. Пенсионеров в студии всегда было больше половины. И это была наша опора – всегда можно быть уверенным, вот эти 20 бабушек придут и подруг приведут. Бабушек запретили. Недостатка нет с народом, так как безработных прибавилось – много особенно бывших продавцов, из турагентств, бюро праздников. Но бывает – то густо, то пусто. Поэтому теперь просим чаще записываться. Если сегодня мало народу пришло, то завтра на 100 рублей больше предлагаем».

До пандемии в день в разных столичных локациях могли набирать массовку на 20 различных проектов. Теперь с трудом набирается 5 – 6, в редкие дни – 10. Число зрителей в зале уменьшилось в два раза. До пандемии чаще всего платили за день съемок в ток-шоу 300 – 400 рублей. Теперь гонорар подрос в среднем до 600 – 700 рублей. Люди стали тщательнее выполнять требования к внешнему виду – цвету одежды, сменной обуви.

Но если отслеживать предложения, то можно найти весьма выгодные подработки. К примеру, онлайн-зритель в передачу «О самом главном» - выйти на связь с помощью Skype и задавать вопросы доктору и отвечать на его. Оплата – 1000 рублей на карту или счет телефона.

В проекте «О самом главном» зрители из дома выходят по Skype на связь с доктором Мясниковым. И получают за онлайн массовку 1000 рублей на карту.

Компенсация зрителей

Большинство телепроектов теперь снимаются без зрителей. Компенсируется это по-разному – многочисленными экспертами, видеосюжетами, наличием нескольких тщательно отобранных и подготовленных зрителей. Связано все это, безусловно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Ток-шоу снимают без зрителей – команда, эксперты, звезды: все проходят экспресс-тестирование на коронавирус перед съемками. Обеспечить такие меры для массовки невозможно – им можно всем только температуру измерить, что и делают сознательные продюсеры тех проектов, где остались зрители.

Андрей Малахов так комментировал нам отсутствие массовки в студии на его проектах: «В моем случае отсутствие зрителей компенсируется темпоритмом. Увеличилось количество сюжетов, прямых включений, с нами выходят на связь люди со всех концов мира и разных регионов – появляется дополнительная энергия, когда ты компенсируешь еще и эмоции людей в студии».

Блогеры на YouTube давно работают в формате без зрителей – их интервью, проекты смотрят миллионы людей. Поэтому, по мнению, большинства ведущих, отсутствие людей в студии серьезно не влияет на восприятие информации телезрителями.

И уже сейчас в кабинетах прогрессивных теленачальников появляются идеи о том, чтобы в будущем пересмотреть концепции развлекательных шоу – скорее всего, записей с огромным количеством битком набитых студий уже не будет.

А вот что будет дальше с набором массовки – покажет время. Не пора ли вводить и для них QR коды, чтобы в случае заражения на площадке – сообщать об этом всем участникам съемки, не пропустив ни одного человека.

КСТАТИ

Популярные ресурсы для набора массовки: https://telepropusk.ru/ и https://massovki.net/.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изнанка телешоу: Режиссеры выкрадывают героев друг у друга и сталкивают их в студии до драки

Что творится перед прямыми эфирами политических и реалити-программ на нашем телевидении, спецкор «КП» Дина Карпицкая увидела собственными глазами (подробности).