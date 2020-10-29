Серия терактов против французов: полиция Франции готовится взять под контроль 8 тысяч исламских радикалов

Исламский мир, похоже, объявил войну президенту Франции Эммануэлю Макрону. Фото: REUTERS

Исламский мир, похоже, объявил войну президенту Франции Эммануэлю Макрону. Сегодня сначала в Ницце, а затем в Авиньоне произошло два теракта. Третий случился в саудовской Джидде, где нападавший попытался атаковать охранников французского консульства.

Трагедия в Ницце случилась в утром, когда в соборе началась служба. В этот момент неизвестный молодой человек ворвался в церковь с ножом и обезглавил одну из прихожанок и главу церковной общины. Затем он нанес удары еще нескольким людям.

Трагедия в Ницце случилась в утром, когда в соборе началась служба. Фото: REUTERS

Одной из раненных прихожанок удалось выбежать из храма и укрыться в баре. Но от полученных ран и сильной кровопотери женщина умерла.

Полиция прибыла на место через 10 минут после случившегося. Террориста удалось задержать. В результате спецоперации его ранили. Но даже, когда врачи оказывали ему помощь, он продолжал выкрикивать «Аллах акбар», рассказал журналистам мэр Ниццы Кристиан Эстрози.

По словам градоначальника, произошедшее - не что иное как теракт. Он заметил, что Ницца в очередной раз заплатила дорогую цену, напомнив о трагедии 2016 года. Тогда боевик врезался на грузовике в толпу. Погибли 86 человек, сотни получили ранения.

Эстрози призвал французские власти предоставить церквям дополнительную охрану или временно приостановить проведение служб, а также распорядился на время закрыть все храмы в Ницце.

Полиция прибыла на место через 10 минут после случившегося. Террориста удалось задержать. Фото: Twitter.com

Через два часа после этого в другом французском городе, Авиньоне полицейские застрелили мужчину с ножом, который выкрикивал «Аллах акбар» и угрожал прохожим. Возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранители устанавливают личности террористов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел экстренное заседание, после чего отправился в Ниццу.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дурманен заявил об открытии специального кризисного штаба, который будет координировать деятельность спецслужб.

По словам градоначальника, произошедшее - не что иное как теракт. Фото: REUTERS

ЗВОНОК ЭКСПЕРТАМ

- После произошедших терактов Макрон продолжит противостояние с радикалами. Он напоминает, что борется не с исламом, а с исламскими радикалами и террористами, которые не разделяют французские ценности, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. – Полагаю, что французская полиция сейчас перейдет к жестким мерам, чтобы взять под контроль радикальных исламистов, которых во Франции, по подсчетам полиции, около 8 тысяч.

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