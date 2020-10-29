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Мужчина с ножом напал на полицейских в Авиньоне

При нападении злоумышленник кричал исламские лозунги
Авторы (2):
Ольга АЛЕКСЕЕВАОльга АЛЕКСЕЕВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Очередное нападение с ножом произошло во Франции - на этот раз в Авиньоне

Очередное нападение с ножом произошло во Франции - на этот раз в Авиньоне

Фото: REUTERS

Еще один мужчина с ножом, выкрикивая исламские лозунги, напал на правоохранителей во французском Авиньоне. При задержании он был убит, сообщают французские СМИ.

Напомним, это уже не первое нападение во Франции за сутки. Так, в Ницце во время нападения погибли три человека, как минимум одна из жертв была обезглавлена. Инцидент произошел возле церкви. Подозреваемый был задержан в течение 10 минут после нападения, однако никакой информации о нем - ни имени, ни национальности, ни возраста - пока нет.

Кроме того, еще одно нападение произошло в Саудовской Аравии - там мужчина с ножом напал на охранника консульства Франции. Охранник получил ранения, злоумышленник был задержан.

Напомним также, 16 октября 2020 года 18-летний исламист обезглавил учителя во Франции за то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

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