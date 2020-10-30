До Майдана в Молдове остались считанные дни

Игорь Додон. Фото: EPA/ТАСС

Главные претенденты на пост президента Молдовы - Игорь Додон и Майя Санду – ровесники, родившиеся в Советском Союзе в начале самого спокойного и счастливого десятилетия – «брежневского застоя» (кстати, сам Брежнев тоже когда-то был первым секретарем ЦК Молдавской ССР). На этом их сходство заканчивается. Спецкор «КП» покопался в их биографиях и понял: битвы за власть не избежать.

И сексуальная свобода нас встретит радостно у входа

Майя Григорьевна Санду родилась в 1972 году в селе Рисипень Молдавской ССР. Как подчеркивают биографы – «в очень интеллигентной семье». Мать Майи была учительницей, а ее отец - директор крупного свиноводческого комплекса, разумеется, партийный. По советской табели о рангах, можно сказать – провинциальная номенклатура. Любопытно, что мать Майи – из семьи священников в трех поколениях, и бабушка с детства водила ее в церковь.

Семья Санду была обеспеченной и даже в начале 90-х годов смогла дать дочери хорошее образование. Майя училась сначала в Академии экономики, потом в Академии госуправления Молдавии. И доучилась вплоть до британского Гарварда. Одновременно Майя работала, как говорили раньше – «по международной линии». В Отделе сотрудничества с ЕС, потом в ООН и наконец, советником исполнительного директора Всемирного банка.

Типичная биография «агента влияния» или, скорее, кадровой разведчицы. И разведка эта, видимо, не молдавская.

В 2012 году Майя Санду стала министром образования Молдовы. Главная заслуга на этом посту – исключение русского языка, как обязательного предмета из школьных программ. В ответ на возмущение общественности, Санду дала лицемерно-нелогичный комментарий: «Нужно было дать выбор, и мы этот выбор дали». О масштабах распространения русского языка в Молдавии говорит такой любопытный факт. На этих выборах из 3 миллионов избирательных бюллетеней 765.397 – на русском языке.

В 2015 году заявила о создании своей «Проевропейской политической партии «Сделай шаг с Майей Санду». На президентских выборах 2016 года, Санду проиграла Игорю Додону с минимальным отрывом – меньше 4%. И разумеется, хочет взять реванш.

На все вопросы о семье Майя отвечает уклончиво, иногда – агрессивно. Но совершенно точно известно, что ни мужа, ни детей у нее нет, зато есть большая вероятность, что в ноябре Молдова может получить в президенты свободномыслящую женщину, лишенную предрассудков относительно сексуальных предпочтений. Несмотря на патриархальность страны.

Майя Санду. Фото: EPA/ТАСС

Какую политику будет проводить Санду?

1. Большинство православных (а их в Молдавии 90%) принадлежат РПЦ Московского патриархата. Если Санду придет к власти, она намерена поддержать раскольничью Бессарабскую митрополию румынского Патриархата по «украинской схеме».

2. Отношения с Россией: «Борьба с российской пропагандой».

3. Отношения с Румынией: Во время дебатов-2016, на вопрос Додона «есть ли у вас румынское гражданство?», Санду ответила: «какая в этом проблема?». В 2019 году, в Берлине, она была более откровенной и заявила об объединении Румынии и Молдовы через референдум, мол 25% граждан – «за».

4. Отношения с Приднестровьем: «Есть вещи, которым мы можем научиться у Киева, а Киев – у нас. Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет схем контрабанды. Мы надеемся, что Киев поможет нам преодолеть эти схемы».

5. Отношения с Западом: «Я обещаю сделать Молдову ближе к Евросоюзу".

Шахматист с ипотекой

Игорь Николаевич Додон родился в 1975 году в селе Садова Молдавской ССР. Семья «простая» - мать учительница, отец виноградарь. По воспоминаниям учителей, Додон был отличником. К 24 годам у него было 3 диплома о высшем образовании: Аграрного университета, Академии экономики и Института менеджмента. Трудовую карьеру Додон начал на фондовой бирже, рядовым специалистом и уже через 5 лет стал членом совета директоров национального депозитария ценных бумаг.

В 32 года Игорь Додон - министр экономики Молдовы. Член экономического совета при СНГ и председатель Европейского банка реконструкции и развития от Молдовы. В 2008 году Додон - первый зам премьера.

Политическую карьеру начал у коммунистов, избравшись в 2009 году депутатом. Любопытно, что президентом Молдовы Додон стал, будучи лидером оппозиции и координатором протестов в Кишиневе в 2016 году. Можно предположить, что грядущая попытка «Майдана-2020» после президентских выборов его не сильно пугает. Протестную кухню он знает на практике. Да и сам первый срок президентства не прошел гладко – его 5 раз отстраняли от исполнения президентских полномочий. Но, каждый раз, Додон выбирался из политических кризисов. Не случайно Додон любит шахматы. Он даже – президент Федерации шахмат Молдовы.

Свою семью Игорь Додон не скрывает, супруга Галина, с которой он уже четверть века в браке, часто сопровождает мужа-президента. Детей у президента трое – все сыновья. Известно, что семья президента до сих пор живет в доме, купленном в ипотеку. И за кредит, еще не рассчиталась. Иногда публичность президента выходит боком. Например, Додона обвинили в коррупции, подсчитав, что он потратил в 2017 году на семейный отдых 4 тысячи евро. Такой уровень коррупции может вызвать в России хохот, но для Молдовы это был настоящий скандал – недоброжелателей у Додона много.

Игорь Додон. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Какую политику будет проводить Додон?

1. Лично курирует подготовку к 9 мая – это государственный праздник в Молдове. В этот день либо прилетает в Москву на Парад, либо проводит памятные мероприятия в Кишиневе.

2. Сам себя называет «воцерковленным мирянином», неоднократно встречался с Патриархом Кириллом.

3. Отношения с Россией: «Ни за какие деньги Молдавия не продаст дружбу с Россией» - цитата из интервью Додона.

3. Отношения с Западом: сразу же после инаугурации Додона в 2016-м с парламента Молдовы был снят флаг Евросоюза. А НАТО было отказано в создании «бюро» в Кишиневе.

4. Чей Крым: «Де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом» – из интервью Додона агентству «Спутник-Франция».

5. Отношения с Приднестровьем: за первый срок 8 раз встречался с главой ПМР, готов решить проблему через федерализацию.

6. Отношения с Румынией: «Мы уважаем Румынию, но никогда не согласимся на объединение. Компромисса в этом вопросе не будет".

7. Во внешней политике заявлены «взвешенные отношения со всеми». От ассоциации с ЕС до восстановления стратегического партнерства с Россией, развитие отношений с США, Турцией и «другими странами».

8. Выступает за возврат русского языка в школы.

КОМПЕТЕНТНО

Три вопроса Ивану СКОРИКОВУ, эксперту Института стран СНГ

Чем нам важна Молдова

1. На территории Молдовы существует Приднестровье - непризнанная республика, которая всегда была пророссийской и много раз это подтверждала на референдумах о вхождении в РФ. На ее территории наша военная база.

2. В Молдове проживает огромное количество русскоязычных. Страна поставляет в Россию квалифицированную рабочую силу, это люди нашей культуры, полностью интегрированные (официально, их 357 тысяч, фактически - больше полумиллиона).

Это на 99% православная страна и большинство верующих – прихожане Московского патриархата.

Молдова имеет для нас большое геополитическое значение, как один из западных форпостов «русского мира».

Если Додон победит на выборах, это будет означать крах сказки о европейской семье народов. Для нас это важный сигнал – «евроинтеграция» обратима. Украине тоже будет о чем подумать – 10 лет Молдавия топталась в предбаннике Европы и только нищала, разворовывалась и дерусифицировалась.

3. Да, уже глава СВР Нарышкин заявил, что в Кишиневе готовится Майдан. Причем способствует ему посольство США в Молодове.

Что будет?

Будут крики о фальсификации. Санду уже говорит, что раз на выборах откроют границу с Приднестровьем – власти устроят «карусель» в приграничных районах. 17 избирательных участков, открытых в России, тоже поспешили обвинить в подтасовка, хотя в Европе этих участков откроется 80.

В соцсетях вовсю идет «битва компроматов». Но, я считаю, скорее, это будет «Майдан на удаленке». Вывести на улицы огромную толпу Санду сложно. Коронавирус мешает. Но она попытается.

И у Додона тоже есть мощная партия, имеющая опыт уличных протестов.

Битвы не избежать, но ее исход не предрешен.

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