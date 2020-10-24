Выборы в Молдавии: Семеро против президента

Главная задача соперников Додона – не дать одержать ему победу в первом туре. Фото: EPA/ТАСС

На постсоветском пространстве, если и не эпидемия, то какой-то марафон важнейших выборов. Только отзвучали выборные фанфары в Белоруссии, где до сих пор недовольные пытаются «позажигать» на улицах, как прошли выборы президенты Таджикистана. В ближайшее воскресенье состоятся выборы в местные органы власти на Украине, где «Слуги народа» Зеленского пытаются задействовать все ресурсы, дабы падение их рейтингов стало мене катастрофичным. В январе по новым правилам пройдут выборы в парламент Казахстана. А вот через неделю, 1-го ноября, на избирательные участки потянутся граждане Молдавии – выбирать президента.

Налево пойдешь… или направо?

Кандидатов там – на вкус и цвет, как говорится. 7 человек, выдвинутых от разных партий, и независимый кандидат – действующий президент Игорь Додон. В реальности, как прогнозируют практически все эксперты (кроме тех, кто на довольствии у самих кандидатов) основная борьба развернется между Додоном и кандидатом партии «Действие и солидарность» Майей Санду.

Главная задача соперников Додона – не дать одержать ему победу в первом туре. Именно поэтому на дистанцию всякого рода политические авантюристы, вроде того же Ренато Усатого – чтобы часть электората, которая проголосовала бы за действующего главу государства, отдала свои симпатии другим кандидатам. А уж во втором туре все они объединятся против Додона и призовут свой электорат отдать свои голоса его сопернику. Вернее, сопернице. Поскольку все сходятся в едином мнении, что это будет Санду, антироссийски настроенная проевропейская и проамериканская креатура. То есть противостояние между Санду и Додоном – это традиционная борьба между левыми и правыми.

Но вся пикантность ситуации в том, что Санду практически нечего предложить избирателям, кроме уже ставших привычными обещаний «светлого европейского будущего», цену которым те же молдавские гастарбайтеры узнали на своей шкуре. Правые до сих пор считают величайшим достижением безвизовый режим со странами Евросоюза. Который сейчас под угрозой из-за коронавируса и закрывающих свои границы государства шенгенской зоны. В ЕС Молдову, которая успешно борется за звание самой бедной страны Европы с Украиной, в обозримом будущем никто не примет. А больше пообещать, собственно, и нечего. И с пафосом презентованный Майей Санду по случаю ее выдвижения кандидатом в президенты «Кодекс президента» не содержит в себе ничего, кроме обычных популистских заявлений, пустых обещаний и прочих «демократических» благоглупостей. На презентации себя, как кандидата в президенты, госпожа Санду не стала уходить в программы, анализ и сложные материалы, а просто назвала себя «Хорошим человеком». А остальные кандидаты, получается, нехорошие?

Плохой «хороший человек»

Прекрасные слова основной соперницы Додона о чести, «кодексе» президента и т.д. практически не согласуются с поведением самой мадам Санду. Так что можно сказать, что слова о чести и благородстве она точно написала про кого-то другого.

Судите сами. Для того, чтобы стать в свое время министром образования, она вступила в Либерал-Демократическую партию Молдовы Владимира Филата. Как только «хозяин» Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк отправил Филата за решетку, девушка перекинулась в коалицию к Плахотнюку и голосовала за назначение ставленника олигарха Канду председателем парламента. В 2016-м она обещала поддержать на выборах своего союзника Андрея Нэстасе, но при поддержке все того же Плахотнюка выбила союзника-конкурента с предвыборной дистанции, зато пообещала ему поддержать его кандидатуру на президентских выборах 2020-го. Нэстасе сейчас растерянно негодует, мол, Майя, как же так, почему ты не снимаешь свою кандидатуру в мою пользу: «Было бы очень хорошо, если бы в этой кампании, как в 2016 году, мы поддерживали друг друга, выступили бы с единым кандидатом, так как в июне 2019 года мы договорились, что госпожа Санду меня поддержит, но до 15 октября еще есть время. Хорошо, можно и позже, но если я сделал это 15 октября и отозвал свою кандидатуру, поддержав Санду, почему бы ей не поступить так же в этом году?»

Сто тысяч почему. Да потому, что на Санду надежды больше у западных кураторов. Они еще заставят Нэстасе призвать всех голосовать за Санду, если дело дойдет до второго тура, поскольку Додон им всем поперек горла встал. А еще у него хорошие отношения с Путиным, что на Западе – грех непрощаемый.

Прекрасные слова основной соперницы Додона о чести, «кодексе» президента и т.д. практически не согласуются с поведением самой мадам Санду. Фото: EPA/ТАСС

Кстати, Плахотнюка Майя Санду предала едва ли не быстрее всех остальных. В результате бывший «хозяин Молдовы» был вынужден бежать из республики. Может, у нее просто короткая память и она многого не помнит. Вот, например, сейчас она в интервью утверждает, что ее родители молдаване, и она сама, соответственно, молдаванка, а в 2016-м заявляла: «Я румынка со всеми необходимыми документами». И нечего тут стыдиться – всем известно, что Санду активная и ярая сторонница поглощения Молдавии Румынией. Это сейчас она просто стала менее откровенной.

Или она забыла нюансы своего пребывания на властном Олимпе? Так глава партии «Шор» и предприниматель Илан Шор напомнил ей в своем письме в июне 2018-го: «Дорогая Майя!...Ты – менеджер среднего звена из финансированного мною проекта ЛДПМ. Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно, как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем, как тебе его передавали. Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство». В другом месте письма не менее прекрасно: «Единственное, что ты пока несешь из Европы в Молдову – это пропаганда ЛГБТ, которую я, как здоровый человек, ненавижу и презираю». Майя Санду действительно защищает ЛГБТ вполне успешно. Кстати, ее презентация как кандидата в начале октября началась под песню Робби Уильямса «Supreme Love» с весьма откровенными словами: «Все лучшие женщины замужем, Все красивые мужчины геи, Ты чувствуешь себя обделенной». А так, да, музычка красивая.

Ставка на Санду

Может, до 2018-го Санду и получала те самые конверты, как об этом написал Шор, но вот сейчас ей помогают выиграть президентскую гонку гораздо более могущественные силы. Вот лишь краткий перечень структур, выходцы из которых работают сейчас на выборах на Санду: Фонд «Сорос-Молдова», National Endowment for Democracy (Национальный фонд Демократии - NED), International Republican Institute (Международный Республиканский институт - IRI), NDI (Национальный демократический институт), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Немецкий фонд Маршалла, Институт европейской политики и реформ и так далее. Где-то там найдите хоть одно слово «молдавский». Нет там такого слова. Что и неудивительно, адреса базирования этих структур – США, Германия, другие страны ЕС, в том числе Франция и, конечно же, Румыния.

Кстати, сейчас Майя Санду опять пытается объединиться с соратниками Плахотнюка, налаживает новые контакты с унионистами (сторонниками объединения с Румынией), пытается «вытащить» демократов из коалиции с прододоновскими социалистами и всячески заигрывает с ветеранами боевых действий на Днестре 1992 года, рассчитывая на них, как на реальную боевую силу в случае проигрыша выборов. Очень похоже, что правые во главе с Санду заблаговременно готовятся к тому, чтобы попытаться устроить в Кишиневе майдан в случае своей неудачи.

И тут многое будет зависеть от реакции на него западных партнеров Кишинева. Если они признают итоги выборов в случае победы Додона, то протесты Санду с союзниками имеют все шансы быстро сдуться по тому же сценарию, как это было уже в 2026-м. А вот если Евросоюз отнесется к майданщикам благосклонно, то разрастание беспорядков и превращение их в майдан по украинскому сценарию практически неминуемо. Хотя Додон буквально на днях и заявил, что «у молдавских силовиков достаточно ресурсов, чтобы не допустить майданов после выборов».

Кстати, тот самый Владимир Филат недавно высказался, что для обвинений в грядущих фальсификациях выборов нет абсолютно никаких оснований. И что если итоги выборов и будут действительно фальсифицированы, то произойдет это только по запросу самой Санду, чтобы вооружить ее необходимыми аргументами и доказательствами своей правоты. Поскольку председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Д. Чимил является членом партии Санду, а Конституционный суд республики, контролируемый правыми, постоянно атакует действующего президента и не жалеет усилий для дискредитации его решений, то, по мнению Филата, фальсификации могут производиться в Центризбиркоме с помощью Конституционного суда.

Так что грядущие выборы президента Молдовы могут не ограничиться только голосованием. Слишком велика цена для западных «партнеров».