«Хочет вернуть жену, но не знает как»: Павел Прилучный бросил «папину дочку» Мирославу Карпович

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после 10 лет брака. Артист ушел от жены к Мирославе. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале октября Павел Прилучный переехал из подмосковного особняка, в котором он жил вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце, в новый дом. Приятели артиста говорят, что на этом настояла пассия актера Мирослава Карпович. Мол, звезда «Папиных дочек» не захотела жить с Павлом в доме, где он был счастлив с Агатой и детьми.

- Вряд ли он купил новый дом, поскольку Паша весь в кредитах, - рассказывали «КП» коллеги артиста. - Дом, машины - за все это еще надо гасить долги. Видимо, друзья пустили их с Мирославой пожить в своем доме. Он, кстати, находится неподалеку от поселка «Трувиль», где ранее Павел жил с семьей. Старый дом сейчас выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей.

Однако в новом доме Прилучного Карпович хозяйничала недолго. Как стало известно «КП», Павел принял решение расстаться с Мирославой. Якобы у них не получилось ужиться под одной крышей.

Приятели актера говорят, что он не смог ужиться с Карпович под одной крышей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Карпович, конечно же, в шоке от такого финала. Хотя ей все говорили, что на чужом несчастье свое счастье не построишь, - делятся с «Комсомолкой» знакомые Мирославы. - Ей даже пришлось обратиться к психологу, она очень тяжело переживает разрыв. Возможно, поводом для расставания послужила фотосессия Миры в свадебном платье и распускаемые ее окружением слухи про грядущую свадьбу с Павлом. Прилучный оказался не готов к такому быстрому развитию событий. Ему казалось, что Мира и ее мать на него давят. Он же только получил развод, а его снова захотели охомутать. Он говорит друзьям, что хочет вернуть жену, но не знает как. Агата ушла далеко вперед, у нее сейчас много съемок и свое шоу. Не факт, что после такого предательства она захочет к нему вернуться…

Приятели Прилучного рассказывают, что именно Карпович разбила семью Павла и Агаты Муцениеце. Полтора года назад во время репетиций спектакля «Косметика врага» Мирослава начала флиртовать с коллегой. Соседи Прилучного уверяли, что с появлением в театре Карпович Павла все чаще стали видеть с бокалом. Они с Агатой начали ссориться и в итоге разошлись.

Не успел развод артистов вступить в силу, как в июне на отдыхе в Крыму Павла заметили вместе с Мирославой. Пикантность ситуации была в том, что актер поехал в отпуск с детьми, и к ним планировала присоединиться после съемок Агата. Но воссоединение супругов сорвалось, поскольку к Прилучному внезапно прилетела Карпович. В соцсетях тут же появились фото, как Мирослава проводит время с 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем - детьми Павла и Агаты. Тогда Муцениеце окончательно поставила точку в их браке.