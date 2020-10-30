Антон Шипулин: Я переболел коронавирусом, но маску все равно не снимаю

Мы позвонили нашему популярнейшему спортсмену, а ныне депутату Госдумы Антону Шипулину Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Пандемия бьет по всем областям жизни, в том числе и по спорту - многие международные соревнования переносятся или совсем отменяются. А что будет с суперпопулярным у нас биатлоном? Мы позвонили нашему популярнейшему спортсмену, а ныне депутату Госдумы Антону Шипулину.

«Кубок мира будет, но без зрителей»

- Антон, старт сезона у биатлонистов, как мы понимаем, откладывается. Слышали, что вроде бы хотят проводить сдвоенные этапы в одном и том же месте. А кто-то говорит, что Кубок мира собираются вообще отменить.

- Ну, мы же не можем знать наверняка, как будут развиваться события…. По последней информации - пока биатлон не отменяют, биатлон будет, но без зрителей на трибунах. Надеюсь, что так и случиться, не хочется подводить болельщиков, которые все же смогут наблюдать за стартами по ТВ. Но тут мы должны понимать, что самое главное - это здоровье спортсменов, тренерского штаба, и здесь, конечно, нужны предосторожности со стороны IBU, чтобы как можно меньше было массовых мероприятий.

- Но, судя по сообщениям, некоторые спортсмены уже заразились коронавирусом. Надеемся, что потерь у нас перед Кубком мира не будет. Мы готовы смотреть гонки и по телевизору, лишь бы не отменили.

- Надеюсь, что все будет хорошо. И болельщики получат хотя бы какую-то отдушину в эти непростые времена.

«Биатлон для меня отдушина»

- Мы слышали, что у вас сейчас работы прибавилось, поскольку вы в Свердловской области конкретно занялись биатлоном.

- Да, неделю назад стал президентом областной федерации биатлона. Но, как я говорю, это не работа в Союзе биатлонистов России, и для меня больше, наверное, как отдых, отдушина. Здесь сейчас выстраивается целая команда, которая будет со мной работать, я буду заниматься ключевыми вопросами. Главное, чтобы молодежь почувствовала больше комфорта, и чтобы к нам все-таки вернулись результаты. Свердловская область всегда была кузницей кадров биатлонистов, у нас тут выросло много чемпионов мира, олимпийских чемпионов и, конечно, здесь нужно и кадровую политику поменять, привлекать и спортсменов, и тренеров, создавать им условия. Конечно, мы понимаем, что сейчас не самые благоприятные для этого условия, у нас по всем фронтам бюджет режут и спорт не остался в стороне. Но моя работа как раз и будет заключаться в том, чтобы общаться со спонсорами, с инвесторами, с тренерами, выстраивать правильную вертикаль и правильную работу, поэтому работы много.

- Мы думаем, что многие эту новость, что Антон вернулся в биатлон, восприняли с удовлетворением.

- Дай бог, чтобы комментариев было больше положительных, потому что от плохих комментариев уже устал… Но здесь сразу хочу отметить, что результатов сразу ждать не стоит, потому что это все-таки не Российская Федерация, это федерация Свердловской области и здесь как раз у нас готовых кадров не так много, мы будем выстраивать нашу работу в длинную, отбирать кадры, растить спортсменов с юношеского, с юниорского возраста.

«Переходим на дистанционную работу»

- Антон, при этом вы еще работаете и в Госдуме. Как ваши депутатские дела продвигаются? Работы прибавилось в эти непростые дни?

- Да, работы много. Вот буквально сегодня прилетел из Москвы, завтра в шесть утра уже уезжаю в округ, но, к сожалению, у нас тоже ситуация в Свердловской области неблагоприятная, каждый день идет рост заболевших коронавирусом и этим наша работа тоже ограничивается.

Буквально вчера мы согласовали график уже на следующую неделю, следующая неделя у нас региональная, а это значит - с понедельника по четверг мы выезжаем по муниципалитетам, проводим встречи с избирателями, ведем прием граждан и т.д. Вчера все практически главы нам отзвонились и попросили, чтобы мы не приезжали, не собирали людей, чтобы не посещали мероприятия….

Уходим снова в дистанционный режим, сейчас мы готовим текст обращения, которое максимально разместим в СМИ, чтобы все знали, что мы никуда не потерялись, что люди по любому вопросу могут обратиться к нам по электронному адресу, в социальных сетях и мы обязательно будем это отрабатывать. Я думаю, что как раз на следующей неделе, если буду более менее свободен непосредственно от приема граждан, посвящу как раз биатлонной тематике, объеду несколько стадионов в Свердловской области, посмотрю материально-техническую базу. Но в основном, конечно, буду работать дистанционно в онлайн-режиме, и с избирателями, и с тренерами.

- Но вы поосторожнее там, смотрите, берегите себя.

- Мне это уже не страшно, потому что я переболел коронавирусом. Тем не менее, я прислушиваюсь в Роспотребнадзору, я прислушиваюсь к нашему губернатору, к министерству здравоохранения, маску не снимаю, везде использую средства предосторожности. К сожалению, я с этим уже столкнулся, я через это прошел и понимаю, насколько важно иметь внутреннюю дисциплину в этом плане.

«Весь дом на жене»

- А как поживает многодетный отец Антон Шипулин?

- Нормально поживаю, ничего не изменилось в работе. Семья у нас увеличилась на одного человека, но это, конечно, больше нагрузки для жены, потому что у нее сейчас бессонные ночи. Я думаю, что это каждый проходил из родителей… Я прилетаю в ночь, иду даже в другую комнату спать, чтобы выспаться, а утром уезжаю, поэтому спасибо моей жене. Я думаю, что пройдет еще пару месяцев и Максим спокойнее будет спать по ночам. Остальные дети ходят в садик, дочку, которой год и восемь, мы тоже отправили в садик, в принципе, все хорошо, нравится, здесь немножко нагрузка с мамы и с бабушек ушла.

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