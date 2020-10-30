Брат Байдена отказывается говорить о своих родственниках

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тони Бобулински, бывший партнер по бизнесу сына Джо Байдена, Хантера, выступая на телевидении, назвал ложными свидетельства того, что семейство Байденов якобы не имело никаких дел с иностранными компаниями.

В частности, Бобулински утверждает, что лично разговаривал с братом Джо Байдена, Джимом по этому поводу. И высказал свои опасения относительно того, что связи с другими иностранными государствами могут навредить будущей политической карьере Джо Байдена.

В ходе избирательной кампании время от времени всплывают факты, которые наносят ущерб имиджу Байдена. До сих пор не утихают разговоры о причастности Хантера Байдена к сомнительным операциям с бизнесменами из Украины и Китая в то время, когда его отец занимал пост вице-президента. Самого кандидата от Демократической партии подозревают во чрезмерном влиянии на Украину через газовую компанию Burisma.

Сын Джо Байдена Хантер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В предвыборном штабе Джо Байдена не подтверждают эту информацию.

Молчит об этом и родной брат Байдена – Джим. Корреспонденты подкараулили его в Мэриленде, где он проживает. Мужчина в спортивной одежде прогуливался по двору, и когда журналисты стали расспрашивать его о том, знал ли он о деловых контактах своей родни, Джим Байден ответил, что не будет это комментировать.

А ответ на вопрос, встречался ли он когда-нибудь с Тони Бобулински, сказал, что впервые слышит это имя и не понимает о ком идет речь.

- Не беспокойте меня больше, - добавил Джим и зашел в дом.

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