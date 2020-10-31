Как я привился от коронавируса «Спутником V»: Поздравляем! Теперь у вас мощнейший иммунитет!

Спецкор kp.ru Александр Коц описывает свои ощущения после прививки Фото: Александр КОЦ

Часть 1.

В ЭКПЕРИМЕНТ ВМЕШАЛАСЬ ВОЙНА

«Коронавирус SARS-CoV-2 – результат положительный», - пробежал я спросонья пришедший рано утром на почту результат тестирования, и внутри все похолодело.

Накануне перед отлетом в командировку я сдал анализ на Ковид – без него не пустят в аэропорту пункта назначения. А заодно решил проверить уровень антител после второй прививки вакцины «Спутник V», которую сделал пару недель назад.

Как известно, эту первую российскую (и первую в мире) вакцину вводят в два захода. С разницей в 21 день.

Потому что «Спутник V» - вакцина «двухвекторная». Вектор – это лишенный гена размножения вирус, который доставляет в клетку генетический материал «короны». При этом для испытуемого никакой опасности не несет. Как и для окружающих. После первой инъекции организм синтезирует S-белок – из него состоят те самые «шипы» «короны», - и начинается выработка иммунитета. А после второй прививки - формируется уже длительный защитный механизм.

И когда я получал 1-ю дозу «Спутника», 12 сентября, среди первых добровольцев, никаких побочных эффектов тогда не почувствовал. Если не считать вялости и сонливости на пару дней.

Но через три недели предстояла вторая прививка.

Однако, чистоту моего эксперимента нарушила война в Карабахе - пришлось ехать туда в командировку - передавать репортажи.

- Ничего страшного, звоните, как вернетесь, - успокоили меня в поликлинике.

Вот и получилось, что между 1-й и 2-й прививками у меня прошло не три недели, а пять. Тем интереснее было бы посмотреть на результат – влияют ли на эффективность вакцины форс-мажорные обстоятельства, как у меня.

Результаты теста на COVID Фото: Александр КОЦ

«ВЫШЕ «38» - ПЕЙТЕ ПАРАЦЕТОМОЛ»

- Как перенесли первую прививку? - поинтересовались у меня в больнице, когда я вернулся из зоны конфликта.

- Четкое соблюдение режима прекращения огня, - выпалил я. – В смысле, без происшествий и неприятных побочных эффектов.

- Ну, это не значит, что и второй укол вы перенесете также легко, - «успокоила» леди в белом, всадив иглу в плечо. – Возможны простудные ощущения, ломота в теле, озноб, температура. До «38» ничего не принимайте, если поднимется выше – парацетомол. Удачи!

КАК В ДЕТСТВЕ ПОСЛЕ ИГРЫ «ОТСОХНИ»

Я прекрасно помнил свои ощущения после первой прививки. Подсознание выискивало любое отклонение в организме, выдавая его за действие препарата. Хотя на самом деле это были происки моей природной мнительности. Поэтому, когда в месте второго укола заныла тупая боль, я просто отмахнулся от сигналов мозга: «Хорош меня разыгрывать».

В два часа ночи я проснулся от того, что меня колотил лютый озноб, ломило каждую кость в теле, «трещала» поясница. Искать градусник в ночи было категорически неохота, и я, напялив сверху еще пару одеял, погрузился в кошмарный полусон. К утру вся кровать была мокрая от пота. Самочувствие – словно тебя провернули через мясорубку, а затем обратно. Температура с утра – всего 37,2, но мы же знаем, что это – та самая температура, при которой уж лучше расстрел.

И ломота в костях все покидала. Плюс гипервялость и апатия...

В течение дня градусник поднимался до 37,8. Место укола на плече болело так, как в школе – после игры «Отсохни». Пацанами мы со все дури били друг другу кулаком в плечо – кто первый скорчится, тот и «отсох». Впрочем, рука потом немела у всех участников этого бесчеловечного процесса. А затем пульсировала тупой болью.

«ПРИВЕТ ВАНЬКЕ ИВАНОВУ»

Ко второй ночи я подготовился, обложившись термометром, парацетомолом, одеялами и чаем с вареньем. Но она прошла намного легче предыдущей. К утру ушла температура, оставив в напоминание вялость. Но к вечеру исчезло и это. Побаливало лишь плечо, напоминая о Владивостокском однокласснике Ваньке Иванове – чемпиона «Отсохни».

ДВУХЛЕТНЯЯ ЗАЩИТА? ПОСМОТРИМ

И вот спустя две недели после второй прививки я пошел в платную лабораторию – сделать анализ на Ковид, который мне нужно будет предъявить в аэропорту. А заодно сделал тест на антитела. К утру оба результата упали в электронный ящик. Судорожно соображая, что из-за результата «положительный» мне сейчас придется сдавать билеты и садиться на самоизоляцию, я перечитал справку еще раз.

«Коронавирус SARS-CoV-2, антитела IgG (кол.) – положительный». Так вот что! Тест на антитела количественный – положительный! И уже на следующем листочке – расшифровка. При нормальных значениях меньше 12 у меня – 159.0!

- Поздравляем, у вас выработался мощнейший иммунитет, - обрадовали меня в лаборатории, куда я заскочил перед самолетом распечатать оригинал результата анализа на коронавирус, который оказался отрицательным.

В поликлинике, к слову, сказали, что защиты организма от «короны» может хватить на 2 (!) года. А это куда круче любой прививки от гриппа, которую приходится колоть каждый год.

Впрочем, подтверждений гипотезе «двухлетней защиты» пока нет. Поэтому мне порекомендовали проверить уровень антител через полгода.

Надеюсь, «Спутник» не подведет.

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