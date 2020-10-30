Перестаньте ругать врачей. И носите маску

Только ленивый и немой не пинает врачей недобрым словом Фото: Иван МАКЕЕВ

Как надоело это потребительское отношение к врачам и другому медицинскому персоналу медучреждений.

В последнее время особенно. Только ленивый и немой не пинает врачей недобрым словом. Как они еще выдерживают такое отношение, не представляю. Я бы давно сбежала с такой работы.

Сначала люди не верят в ковид, ищут теории заговора, отказываются носить маски, делать прививки, не контактировать с другими... А когда заболели, занимаются самолечением, найдя в интернете себе диагноз и таблетки…

А потом - когда уже накрывает совсем - идут в больницу, и крайним становится врач, который не так принял, не то назначил и так далее.

Нет, у меня совершенно нет иллюзий по поводу бесплатной медицины в стране. И сама сталкивалась с наплевательским отношением, неверными диагнозами и неправильно прописанным лечением. Но ведь это следствие больше как раз нашего с вами неуважительного и хамского отношения к врачам и медперсоналу. Потому что в профессии в итоге выживают прежде всего самые стрессоустойчивые, (и чего уж тут) равнодушные и циничные.

Начните с себя, перестаньте материть и ругать врачей, подумайте чем именно Вы можете помочь в том, чтобы изменить ситуацию.

Уважаемые медицинские работники, спасибо вам! То с чем вам приходится сегодня сталкиваться ежедневно, выдержать не каждый человек сможет. СПАСИБО!

И вы не обслуживающий персонал, да.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи назвали главное средство, которое позволило снизить смертность от коронавируса

Итоги лечения за прошедшие месяцы подвели медики и ученые на Всероссийской конференции BiotechClub 2020 (подробнее)