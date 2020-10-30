В Карабахе взяли в плен сирийского террориста

Алшхер поведал, что перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку в специальном лагере, где с рекрутами работали турецкие инструкторы

Сириец сидит, покачиваясь, на стуле. У него перебинтованы рука и нога – результаты ранения, полученного в бою в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Мехред Мухаммад Алшхер, как он признается, прибыл на Кавказ из сирийского города Хама. Видео его допроса обнародовала пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

Это первое видео-доказательство того, о чем говорили в Москве, Париже и Вашингтоне. И то, что опровергали в Анкаре. В России высказывалась о недопустимости использования в зоне конфликта наемников с Ближнего Востока. Тем более, что, судя по информации из разных источников, в Карабахе воюют члены протурецких боевых организаций, которые в России (да и в США) считаются террористическими.

Алшхер поведал, что перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку в специальном лагере, где с рекрутами работали турецкие инструкторы. Затем из Сирии через Турцию он вместе с еще 250 боевиками он был переброшен в Азербайджан, 19 октября оказавшись на передовой. Говорит, что за «работу» им обещали 2 тысяч долларов, но денег они не получили. То ли не успели, то ли никто и не планировал расплачиваться с наемниками. Как бы то ни было, но после ранения его на поле боя бросили сослуживцы.

- Что это были за две группы? – спрашивают у него на видео. (контекст разговора в этом отрывке непонятен).

- Сирийцы.

- Все?

- Да, группа 200 человек. И нам сказали, что на подкрепление идет еще 300.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на обвинения об использовании наемников в Нагорном Карабахе.

- У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов, - заявил глава Республики в интервью телеканалу France 24.

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