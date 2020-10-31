Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 31 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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БАКУ ЗАЯВЛЯЕТ О ТОЧНЫХ УДАРАХ

"Азербайджанская Армия не подвергает обстрелу гражданское население. Распространенная армянскими СМИ информация о том, что в результате якобы обстрела Азербайджанской Армией села Гарабулаг Ходжалинского района (бывшее село Акнахпюр Аскеранского района) пострадало гражданское население, не соответствует действительности. Официально заявляем, что Азербайджанская Армия ведет огонь только по военным целям, а не по гражданскому населению", - сообщает Минобороны Азербайджана в ответ на обвинение в применении белого фосфора в лесах, где укрываются мирные жители поселков, которые они обстреливают.

Военное ведомство также сообщает об уничтожении очередного ЗРК "Оса" противника в Агдамском районе фронта.

"По противнику нанесены точные удары", - сообщает Баку и публикует кадры уничтожения боевой техники армии Нагорного Карабаха.

ЕРЕВАН ОБВИНИЛ БАКУ В ПРИМЕНЕНИИ ФОСФОРНОГО ОРУЖИЯ

На сайтах Минобороны Армении появились кадры применения азербайджанской армией зарядов c белым фосфором. Они взрываются над землей разбрасывая горящий фосфор, который при падении на землю прожигает даже металл.

"Азербайджан использует над Арцахом, как подтверждают текущие данные, "Phsophorus боеприпасы" (фосфорные боеприпасы), поджигая леса рядом с населенными пунктами, где от войны укрываются гражданские общины", - сообщает Армянский Единый Инфоцентр.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ ДИПЛОМАТЫ

Как известно, 30 октября в Женеве сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) встретились с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном.

Во встречах также приняли участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспрши, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президент МККК Петер Маурер.

В ходе встреч, они договорились, что стороны не будут "преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или не военным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом", "начнут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя", "представят представителям МККК гарантии безопасности для содействия", и в "течение недели передадут в МККК список содержащихся в настоящее время военнопленных в целях обеспечения доступа и возможного обмена".

Участники переговоров договорились о том, что стороны представят в письменном виде свое видение разрешения конфликта и механизмов прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Сопредседатели обещали продолжить интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта и еще раз призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с московским Совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили в Париже 17 октября и в Вашингтоне 25 октября.

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