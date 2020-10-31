«Самая тяжкая болезнь из всех, что переносил. Коронавирус – это дорого»: как болели Куценко, Шепелев и Земфира

Гошу Куценко заразила коллега. Артист говорит, что это очень коварная болезнь. Фото: кадр из сериала «Скорая помощь», НТВ

Если в первую волну коронавируса каждый случай болезни звезды активно обсуждали, то теперь заболевших артистов очень много. Многие лечатся дома, некоторые попадают в больницу с тяжелой формой болезни – сообщают об этом знаменитости, когда самое страшное уже позади. Рассказываем об артистах, которые на этой неделе вылечились, выписались из больниц.

Вячеслав Манучаров только что переболел коронавирусом: «Это было тяжело физически и морально, духовно. В какой-то момент это было страшно. Но я выжил. Ковид – это вообще какая-то растерянность». Актер записал видеообращение, в котором сообщил - ему повезло, так как консультировали знакомые врачи, которые не только назначали курс лечения, но им можно было звонить и задавать любые вопросы: «Делать КТ или не делать. Я, кстати, делал два раза КТ. И первое было хорошее – показало, что все ок. А второе показало, что 10% поражения легких. Так, оказывается бывает, именно поэтому лучше КТ делать через неделю минимум. Вопрос, который я задавал всем и вся: «А я точно выживу?» Ковид – это одиночество, тоска, но он не передается через смс, телефонный звонок. Обязательно пишите, звоните заболевшим. Отправляйте им курьера с едой, цветами, книги, бандероли. Ковид – это дорого. Тесты крови стоят – две – три тысячи рублей, их нужно делать четыре. КТ – 6 тысяч. Лекарства около 16 тысяч. Ковид ничем не пахнет. Он абсолютно без запаха кофе, любимого парфюма, шампуня, чистой постели, любимого человека. Самое ужасное, что еда не пахнет. Это стресс, шок, страх… С тестами странная история – сдавал четыре, и только один был положительный. Хотя на тот момент я уже был болен. Ковид – это дикая чудовищная слабость, я до сих пор ее ощущаю. Мне реально тяжело – тяжело подняться по лестнице, с утра проснуться и начать день, а когда ты болеешь, то не можешь от этой тяжесть встать и пойти в туалет, умыться, поесть. Нет сил. Ты просто лежишь и переживаешь эту болезнь. Главное, что я хочу донести до вас – не бойтесь, есть вероятность, что все переболеют, а во вторых – если вы делает все правильно (лекарства, контроль доктора, полный карантин), то все будет хорошо».

Гошу Куценко на этой неделе выписали из больницы, но впереди реабилитация. Актер бегает вокруг своего загородного дома (в лесу) и проходит специальные процедуры. Куценко перенес коронавирус в тяжелой форме. На вопросы подписчиков в инстаграме, как он заразился, если соблюдал масочный режим, Гоша ответил так: «Потому что в кадре прямо лицо в лицо играл с партнершей, которая…»

Куценко две недели провел в клинике. Гоша поделился с подписчиками эмоциями: «Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и главное – маски. Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжёлой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия». Актер призывает носить маски: «Всем, кто несёт глупости про ношения масок - идите в попу! Дышите там! А по дороге гляньте на Китай. Два ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! Чего и нам желаю!»

Рената Литвинова в конце рабочей недели опубликовала в инстаграме сведения о состоянии здоровья певицы Земфиры, которая лечит коронавирус дома, переносит его в легкой форме. Рената сообщила: «Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо». Внимательные поклонники заметили, что свой пост о Земфире актриса проиллюстрировала фото из окон ее квартиры.

Алика Смехова улетела на реабилитацию в санаторий Кисловодска. Фото с прогулки по курортному парку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алика Смехова уже прошла лечение от коронавируса и сейчас в санатории Кисловодска на реабилитации: «После перенесенной болезни местные процедуры и водичка прекрасно оздоравливают». На курортах Кавказских Минеральных Вод поправляла здоровье после коронавируса Полина Диброва, а ее супруг Дмитрий Дибров реабилитировался после инсульта.

Дмитрий Шепелев шутит: ведущий с антителами должен зарабатывать больше. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот Дмитрию Шепелеву повезло больше других: на этой неделе он случайно узнал, что переболел и имеет антитела к коронавирусу. Выяснилось это при ежегодном обследовании, которое в обязательном порядке делает Шепелев для контроля состояния организма. Дмитрий рассказал, что его check-up был необычным: «В этом году у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус. Получив результаты, я узнал, что у меня много антител, а значит, я переболел Covid-19. Я не знаю: как и когда это произошло - последний раз болел в январе. В любом случае, это даже хорошо. Как удачно пошутила моя подруга: в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить вдвое дороже».