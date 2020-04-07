2020-04-07T20:01:15+03:00
Звезды

"Я кашляю, кажется, у меня коронавирус": друг Бабкиной рассказал о ее последнем звонке

Коллеги артистки впервые рассказали, что у нее подтвердился диагноз COVID-19
Елена ПЕТРОВА
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Коллеги-артисты сейчас очень переживают за здоровье госпитализированной Надежды Бабкиной. Народная артистка РСФСР попала на больничную койку спустя три недели после юбилейной вечеринки в честь собственного 70-летия. Скорее всего, именно там певица и подхватила китайскую заразу. Друзья Надежды Георгиевны, несмотря на уверения ее пресс-службы, что у Бабкиной "обычная пневмония", заявили: тест на коронавирус дал положительный результат.

Новость, конечно, плохая: Надежда Георгиевна заболела, заболела COVID-12 (так артист по ошибке назвал коронавирус – COVID-19. – Ред.), - рассказал ее друг, актер Сергей Астахов. - Ну, ничего страшного, все мы болеем. Я знаю, что уже многие выздоровели и выписались. Контактировал я с Бабкиной или нет? Конечно же, мы играем с ней в спектакле «Ночь перед Рождеством». Еще шутили в самом начале: надо же, какая беда – Солоха с Чертом. А еще мы встречались с Надеждой Георгиевной на ее день рожденья. И она как человек ответственный, считала всех гостей. Нас было ровно 49 (в Москве уже действовал запрет собираться компаниями более 50 человек. – Ред.). Она себя чувствовала прекрасно, но переживала, что сорвался юбилейный концерт. Конечно, мы обнимались, конечно, целовались. Но тогда еще не было прямой явной угрозы, и мы представить не могли, что будут такие ограничения…

- Мне очень тревожно слышать,что у нее положительный тест на коронавирус, - признался актер Глеб Матвейчук. - Мировая медицина пока плохо понимает, как его лечить... Но я желаю Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления.

Вячеслав Манучаров также был в курсе госпитализации Бабкиной, которая случилась еще 1 апреля. На днях он созванивался с певицей, и та жаловалась на самочувствие.

- Она сказала: "Я кашляю, кажется, у меня коронавирус, - признался Манучаров в эфире ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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