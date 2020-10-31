Ведущий шоу “Ледниковый период” Алексей Ягудин – о карьере Алины Загитовой: “Не стоит хоронить действующую спортсменку. Она сама примет решение”

Прославленный фигурист – о ледовом проекте, соведущей и подколах Евгения Плющенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире Первого канала продолжается шоу “Ледниковый период”, где звезды шоу-бизнеса в парах с именитыми фигуристами и фигуристками соревнуются в умении показывать на льду живописные номера. А пока участники проекта тренируются, “КП” побеседовала с Алексеем Ягудиным – олимпийским чемпионом, который неравнодушно наблюдает за процессом со стороны в качестве ведущего. И узнали, что он думает по поводу окончания спортивной карьеры Алины Загитовой и возвращения своей жены, Татьяны Тотьмяниной, в проект после травмы.

- Алексей, в «Ледниковом периоде» вы практически с самого начала — сперва в качестве участника, потом в качестве ведущего — а до проекта снимались в предтече этого шоу: «Звезды на льду» на Первом. Чем отличается этот, седьмой сезон? Не кажется ли он вам более «цифровым» или конъюнктурным, когда ставка сделана на звезд инстаграма?

- Я так не думаю. Конечно, в 2006 году мы начинали работать, когда еще никаких инстаграмов не было. Я еще точно не завел страничку в инстаграме на тот момент. И в проекте принимали участие блестящие актеры — Чулпан Хаматова, Дмитрий Марьянов, Марат Башаров, Екатерина Гусева, Игорь Бутман, Егор Бероев, Ксения Алферова. Сейчас время ушло далеко вперед, интернет быстро развивается, у каждого из нас есть свои страницы в том же инстаграме. Но это не отменяет участия в проекте отличных актеров — всем известной Ирины Пеговой, к примеру. Если вы намекаете на Ольгу Бузову, то она представляет шоу-бизнес, и я желаю хотя бы 1% трудоспособности Оли тем, кто привык ее хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать. От номера к номеру она очень растет. А что касается фигуристов, то и тут тоже есть масса новых имен — впервые участвуют в проекте Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Елена Ильиных, Дмитрий Соловьев. Так что я не сказал бы, что проект устарел или кардинально изменился вместе с цифровым развитием. Мы строго придерживаемся формата.

В эфире Первого канала продолжается шоу “Ледниковый период”, где звезды шоу-бизнеса в парах с именитыми фигуристами и фигуристками соревнуются в умении показывать на льду живописные номера Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Где Бузова — там хайп, это закон. Но никто не ожидал, что такой отклик — сначала положительный, а потом резко негативный - вызовет ведение шоу Алиной Загитовой. На съемках вы сильно помогаете дебютантке, которая до сих пор сильно волнуется перед камерой?

- Поначалу у нас были пробы в Останкино, и я понимал, что будет тяжело. Все-таки Алине 18 лет, и зайти вот так в кадр без опыта дико сложно. Когда я приходил в «Ледниковый период» уже в качестве ведущего, у меня был и жизненный опыт за пределами катка, и опыт работы на ТВ тоже был — в 2008 вел с Ларисой Голубкиной премьерную программу «Добрый вечер, Москва!» на ТВЦ. Так что мне было попроще в 28 лет. Алина только делает первые шаги, так что поначалу в kiss-and-cry (зона «слез и поцелуев» для общения участников шоу с ведущими — Авт.) я, конечно, помогал ей. Но только в первых двух выпусках — дальше Алина начала работать сама. Она очень старается: учит текст, подводки, ни разу не приходила неподготовленной. Лично я стараюсь появляться за пару часов до записи эфира и смотреть, какие номера готовят участники — чтобы картина выступлений мне была понятна, и было ясно, как работать. Так вот Алина тоже стала делать так же: приходит заранее и изучает, кто и как катается.

И еще: мне очень понравилось, когда я спросил Алину, читала ли она статьи, которые выходят после эфиров «Ледникового периода», она ответила, что именно поэтому и решила пойти учиться на факультет журналистики — чтобы грамотно излагать свои мысли и уметь делать качественные материалы. То есть она работает не для славы, это осознанный выбор на будущее. И, чтобы все понимали, непростой труд — мы собираемся на съемку шоу раз в неделю, но пашем целый день и уходим ночью.

- Дошло до того, что и фанаты Алины, и хейтеры слились в едином экстазе — мол, променяла спорт на ТВ, отказалась от сборной и как минимум до конца 2020 года выступать не будет.

- Как раз недавно ко мне обращались журналисты, чтобы я прокомментировал это решение. Тема интересует всех. Но, понимаете, мы сейчас живем в обществе, в котором почти каждый уверен, что знает, как жить правильно и какой выбор нужно делать. Многие считают, что вправе указывать другому человеку, как стоит поступать и именно этот взгляд единственно верный. Я думаю, что Алина уже не девочка, работает на телевидении, учится и отдает себе отчет в том, что стоит за этим серьезным решением. Что касается спорта, то есть масса примеров, как ранних уходов — когда фигурист поставил карьеру на паузу, а потом загадочно ушел, так и триумфальных возвращений — вспомним Женю Плющенко, который вернулся. Так что здесь не стоит хоронить раньше времени действующую спортсменку, Алина сама в состоянии принять решение.

Что касается хейтеров, то они будут всегда. И при любых обстоятельствах. Это та же самая категория людей, которая после каждого эфира требует убрать из судей Елену Исинбаеву, из участниц — Ольгу Бузову, а из ведущих — Алексея Ягудина.

- Травмы для профессионального спортсмена — фатальная штука. В свое время вы закончили кататься из-за них, много раз повреждала ногу и оперировалась ваша жена, олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. И вот опять рецидив — получила травму на репетиции и выбыла из шоу. Есть шанс, что вернется?

- Спасибо за переживания, Тане уже значительно лучше. Увы, фамилия Тотьмянина и слово «травма» за время ее карьеры стали почти синонимами. Часто травмировалась и очень серьезно (в 2004 году на турнире в США во время выступления с Максимом Марининым фигуристка рухнула с высоты, ударилась головой об лед и потеряла сознание — Авт.), но сейчас все гораздо проще. Можно сказать, обошлось. Вернется ли? Вряд ли. Пожалуй, она подустала от съемок — и сейчас проводит время с детьми и занимается домом. А Вячеславу Чепурченко вместо Тани в пару досталась прекрасная Яна Хохлова — это достойная пара.

- О состоянии Татьяны красноречиво говорит саркастичный комментарий, который она дала в инстаграме в ответ на требования подписчиков рассказать «правду» об уходе с проекта. Мол, на самом деле Ягудин ревновал и вынудил покинуть шоу. «Ревнуют к достойным, а не к обертке», - написала ваша жена. Не жестковато по отношению к Чепурченко?

Фото: Максим ЛИ

- Да, мы уже обсуждали этот момент. Самое смешное, что это она обычно отговаривает меня вступать в перепалки с подписчиками, до добра это не доводит. А тут — сама попалась. Мы еще смеялись, я говорю: «Ну ты же сама оберегала меня от этого, ну зачем?». «Ну и что?! - отвечает она. - Достали уже». Дело в том, что каждый день ее засыпали этими комментариями про ревность, вот и не сдержалась. По сути жесткого ничего в нем нет, Таня имела в виду вот что. Вячеслав Чепурченко — красивый парень, это понятно. И когда зрители намекают на то, что я мог приревновать к нему, подразумевается, что Таня могла обратить внимание прежде всего на внешность, то есть «обертку». Вот она и ответила.

- Неужели совсем не ревновали?

- (смеется) Вы понимаете, в чем дело. Что касается ревности, то это слово с моей фамилией просто никак не сочетается. Ну не ревнивый я человек. Кто меня знает, подтвердит. Уверен в себе и Тане, у нас крепкие и надежные отношения, в которых все построено на доверии. Поэтому ни о какой ревности и речи быть не могло. Если вы видели инстаграм Тани, там есть классное видео, как меня снимают скрытой камерой...

- ...где вы наблюдаете за их выступлением за кулисами и на цыпочках, как будто на коньках, сами прокатываете номер, то делая поддержку, то еще что?

- Совершенно верно. Я ж не знал, что меня снимают! Вот так я переживал за их с Вячеславом выступлением. О какой ревности идет речь? К тому же это отличный повод для острот, которые мне удается иногда выкручивать. Когда был номер с постельной сценой, я сказал, что из дома пропала кровать, а Таня никак не говорила, что случилось, и каким будет номер.

До этого была реплика про то, что Чепурченко катается с моей женой, цветы им подарила наша дочь (четырехлетняя Мишель на коньках преподносит букеты участникам после выступлений — Авт.), мои спортивные родители — Татьяна Тарасова и Алексей Мишин — сидят в жюри, а номер ставил двоюродный брат Илья Авербух. «Как тебе у нас дома?», — спросил я Вячеслава. Все это оживляет шоу. Потому что пересказывать после номера то, что зрители и так видели,— скучно и уныло. Я стараюсь разнообразить. А там уже каждый домысливает в ту сторону, в которую хочется, так и возникают слухи о ревности.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если не ревность, то что может вывести из равновесия?

- Я вообще сам по себе крайне спокойный и неконфликтный человек. В принципе. Но есть вещи, которые меня выбивают. Первое— жестокое обращение с животными. Второе — все, что связано с пожилыми людьми, пенсионерами. Да, все мы проходим путь из пункта А в пункт Б по ходу жизни. Рождаемся, живем и умираем. И все когда-то постареем. Но когда видишь людей в состоянии одиночества и беспомощности...не могу, сердце разрывается. Стараюсь помогать и в магазинах на кассе, и где угодно, если вижу одиноких пожилых людей. Мне бы очень хотелось, чтобы о них было кому позаботиться.

- А сравнения с Евгением Плющенко?

- Да-а-а-а, это никогда не закончится. Я уже шучу, что после смерти на похороны ко мне придет кто-нибудь и начнет сравнивать нас на кладбище. Так что привык — никакой злости или ревности.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Однако троллить вы его не прекращаете. Бразильская мыльная опера с переманиванием Алины Загитовой в команду Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе — с обнародованием переписок и прочими вбросами в СМИ — в вашем инстаграме получила отражение в виде переписки с Артемом Дзюбой, который якобы позвал вас в футбольную академию, хотя вы не умеете, и обещал, что научит.

- С одной стороны, это то, что привлекает зрителя к фигурному катанию. Безусловно. С другой, публикации переписок и прочие статьи, которые выходили с подачи каждой из сторон конфликта — это не то, что красит всех нас. Это выглядело не очень красиво, когда одни поливают г*** других. Правда. Я даже еще один ролик опубликовал, где огромная лошадь громко «наезжает» на пони — и подписал «Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день» (хэштег #срачпродолжается).

Причем, пони подписал «Ангелы Плющенко», а большую лошадь — «Самбо-70» (где тренирует Тутберидзе). И опять же в комментариях началось (пришли даже Илья Авербух и Евгением Плющенко)....а ведь суть была не в подписях, я мог поменять их местами, смысл в самой ситуации — она реально выглядит именно так. Перетягивание каната, подковерные игры и перекидывание дерьмом. Спорт от этого не выигрывает. Я лишь пытаюсь добавить немного веселья, но есть ощущение, что некоторые вообще не готовы веселиться. Только перебрасываться дерьмом. Скажу так: лично мне как комментатору фигурного катания на Первом канале абсолютно без разницы, кто привел к пьедесталу Валиеву, Загитову, Берестовскую и так далее — Татьяна Тарасова, «Ангелы Плющенко» или Этери Тутберидзе. Главное, чтобы наши спортсменки выигрывали, потому что не хочется каждый раз печально констатировать: «Ну что ж, в следующий раз у нее точно получится». По какой причине Трусова и Касторная ушли от Тутберидзе? Знают только они сами. И пусть это останется между ними. Какой смысл гадать.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Ягудин: «Ненавижу получать подарки, из-за этого могу устроить скандал»

18 марта знаменитому фигуристу, Олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании исполняется 40 лет (подробнее)