Следующим президентом США может стать Джоргенсен, Хокинс и даже Пелоси

Когда все обсуждают схватку кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий, то у сторонних слушателей возникает уверенность, что в бюллетени американского избирателя будут ждать только две имени. Фото: REUTERS

Когда все обсуждают схватку кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий, то у сторонних слушателей возникает уверенность, что в бюллетени американского избирателя будут ждать только две имени. То есть Джо Байдена и Дональда Трампа. Но это не так.

Помимо них в списке есть и другие кандидаты в президенты, о которых обычно не упоминают.

С середины XIX века в США сложилось так, что главой государства становятся поочередно представители двух крупнейших партий - Демократической или Республиканской. Они же контролируют Конгресс. Кандидаты от других партий (а такие в Америке есть) обычно набирают на выборах не более 1-2% голосов.

Хотя история знает одно исключение: в 1912 году Теодор Рузвельт, возглавлявший США с 1901 по 1909 годы, баллотировался от Прогрессивной партии. Тогда за него проголосовали 27% избирателей, что обеспечило ему второе место и позволило опередить представителя от республиканцев. Подобного успеха больше никому не удалось добиться.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТОРОННИЕ КАНДИДАТЫ?

Политологи деликатно определяют их роль как привнесение новых политических идей и нового подхода к политике. Именно сторонние кандидаты подчас становятся движущей силой перемен в США. Например, в 1970-е годы республиканцы позаимствовали идею приватизации, которую продвигала Либертарианская партия.

- Независимые кандидаты - словно пчелы, они могут ужалить всего один раз, а затем умирают, - замечает глава Высшей школы политического управления при Университете Вашингтона Лара Браун.

В этом году конкурентов у Трампа и Байдена двое - психолог-либертарианка и эколог-социалист.

ЛИБЕРТАРИАНЦЫ: ПРОТИВ САНКЦИЙ И СТЕНЫ

Если бы американцы по-настоящему мечтают о женщине-президенте, то в этот раз ею может стать кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен. Она, кстати, опытный политик и уже участвовала в президентской кампании 1996 года. Тогда ее кандидатуру выдвинули на вице-президентский пост.

63-летняя доктор психологии Университета Клемсона из Южной Каролины официально начала свою предвыборную кампанию год назад.

Программа ее проста: она выступает против экономических санкций и поддерживает возвращение американских военных из заграницы. Также Джоргенсен в случае своей победы пообещала незамедлительно прекратить строительство стены на границе с Мексикой, за которую ратовал Дональд Трамп, и отменить квоты для въезжающих в США мигрантов. По ее мнению, движущей силой американской экономики является именно иммиграция.

К слову, Либертарианская партия была основана в 1971 году и поддерживалась, в основном, жителями Калифорнии. В президентских выборах либертарианцы участвовали целых 10 раз, и наибольшего успеха добились в 2016 году. Тогда их кандидат Гэри Джонсон получил 4 млн. голосов.

В избирательных бюллетенях значатся не только фамилии Байдена и Трампа Фото: REUTERS

ЗЕЛЕНЫЕ: БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЧНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

От Партии зеленых на президентское кресло претендует ее соучредитель, 67-летний эколог-социалист из Нью-Йорка Хоуи Хокинс.

Ему в этот раз повезло, пожалуй, впервые за всю его жизнь. До этого Хокинса преследовали неудачи: он 24 раза баллотировался на различные руководящие должности - в Сенат, на пост губернатора Нью-Йорка и даже мэра города Сиркьюз в штате Нью-Йорк. И все впустую. Кстати, в президенты Хокинс рвался еще в 2012 году, но почему-то тогда отказался от этой идеи.

Эту предвыборную кампанию он начал в конце мая 2019 года. Основой его программы является «Зеленый новый курс» - стратегия, в которой предлагается переход к чистой возобновляемой энергии к 2030 году и введение налог на выборы углерода.

Помимо этого, у программы Хокинса есть и социалистические нотки: гарантии бесплатного обучения в колледжах и рабочих мест, реформа системы здравоохранения.

Партия зеленых появилась в 2001 году, хотя неофициальной датой ее основания называют 1984 год. Основными сторонниками партии являются калифорнийцы. .

Представители зеленых принимали участие в президентских выборах 4 раза. Успех им сопутствовал в 2000 году, тогда за Ральфа Надера проголосовали 2,8 млн. избирателей.

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!

Система выборов в США настолько оригинальна и подчас непредсказуема, что президентская гонка может закончиться победой… Нэнси Пелоси. Возникает закономерный вопрос: как такое может быть?

Шансы на это минимальны, т.к. нынешний спикер Палаты представителей Конгресса может стать президентом только в случае ничьи между Байденом и Трампом. И такие прецеденты в американской истории бывали. Все дело в том, что количество выборщиков, которые определяют судьбу победителя, - четное (538 человек). Их голоса могут разделиться поровну. И если это произойдет, то голосование перейдет к Палате представителей США, 435 членов которой будут определять судьбу президента, а Сенат - судьбу вице-президента.

Но если ни Сенат, ни Палата так и не выберут победителей, то исполняющим обязанности президента страны станет спикер Палаты представителей. Сейчас это злейший враг Трампа – 80-летняя демократ Нэнси Пелоси.

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