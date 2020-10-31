«Генацвале» Кикабидзе совсем потерялся на выборах

В парламент Вахтанг Константинович совершенно точно попадет. Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Вахтанг Кикабидзе, который не устает твердить про «российскую оккупацию», поддержал украинский майдан, совсем обмишурился на парламентских выборах в Грузии, которые проходят в Сакартвело в эту субботу. Буквально за пару дней до выборов, а Кикабидзе заявлен первым номером в партийном списке «Единого национального движения» Михаила Саакашвили, который мечтает вернуться домой в случае победы своей партии, Вахтанг Константинович выступал на митинге «ЕНД» в центре грузинской столицы, где пел песни.

Вот с этим и вышла промашка. Кикабидзе взял и исполнил песню «Тбилисо» на русском языке. Не всю, только второй куплет, но и этого хватило, чтобы привести сторонников Саакашвили в состояние паники и тихого ужаса. Один из лидеров «ЕНД» Ника Мелия позже сказал, что у него волосы встали дыбом, когда он услышал, что сам Буба в центре Тбилиси поет песню на русском языке.

Кикабидзе не остался в стороне от тех, кто подверг его критике. Сначала он заявил, что во время выступления просто перепутали фонограмму. Но, позже, сообразив, что это признание его тоже не красит (для кого-то ведь он записал «фанеру» на русском, и она явно рабочая), сам набросился на оппонентов с упреками.

- Буба Кикабидзе, если захочет, споет на русском, на английском или на грузинском языке, но он всегда поет о Грузии, о грузинском народе, маленькой стране, по которой сходит с ума и ее любит, - заявил он в эфире одного из оппозиционных каналов.

И, наверное, так переволновался из-за этого прокола (взял на митинг фонограмму, явно подготовленную для какого-то корпоратива и не исключено, что в России, хотя нашу страну он публично якобы отказывается посещать), что перепутал избирательный участок, когда пошел голосовать. После того, как дедушку, возглавившего партийный список движения Саакашвили, перенаправили по правильному адресу, он добрался туда и проголосовал, как положено. А на выходе заявил журналистам, что проголосовал «за хорошую жизнь» и добавил: «Мы выиграем. Я это чувствую».

Не исключено, что снова ошибается. Но в парламент Вахтанг Константинович совершенно точно попадет. Первый номер партийного списка гарантирует ему это. Всего в Грузии сегодня избирают 150 депутатов парламента, из которых 120 пройдут по партийным спискам от 50 политических партий, а еще 30 изберут по мажоритарным округам.

Активность на этих выборах отмечается достаточно высокая, но многие уверены, что ЕНД на выборах победить не сможет, а потому постарается устроить некое подобие украинского майдана.

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