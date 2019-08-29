Вахтанг Кикабидзе: Если нет гордости, езжай в Россию, чисть ботинки. Если б я мог все там разрушил

Знаменитый когда-то на весь Советский Союз актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь наговорил резкостей о России. На этот раз — в интервью грузинской газете «Квирис палитра» (палитра недели).

- Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится, что ж поделать, - сказал грузинским журналистам Кикабидзе. - Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они должны смириться.

Кто «они», которые «должны смириться»? Судя по всему, русские. Потому что, по мнению артиста, они хотят «восстановить Советский Союз».

- Русские сами разрушили Советский Союз, а теперь хотят его восстановить! - считает Кикабидзе. - Не произойдет этого, закончилось это кино!

Об отношениях Грузии с Россией у Вахтанга Константиновича тоже свое особое мнение.

- Нет разговора, чтобы воевать с огромной Россией, - пояснил артист. - Но мы должны защищать свою гордость, не терять международных друзей... А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом «заслуга» нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия.

Этим самым Кикабидзе подтвердил, что остается поклонником Михаила Саакашвили и критиком сегодняшних грузинских властей, которые стараются не портить отношения с Москвой. Хотя это у них и не всегда получается — достаточно вспомнить недавнее обострение антироссийских настроений в Тбилиси и заявления президента Грузии о том, что в этом виновата сама Россия.

Известный грузинский актер и певец заявил, что любит русский народ, но его советский менталитет и политика России ему не нравятсяФото: Евгения ГУСЕВА

Возвращаясь к теме антироссийских митингов в Грузии и нецензурных высказываниях в адрес президента России и его родителях на канале «Рустави 2», Кикабидзе заявил, что руководство этого канала (уволенного недавно новыми владельцами) надо поддержать. И похвалил бывшего гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию, обещавшего мочиться в вино, поставляемое в Россию.

- Второго такого менеджера, как Ника Гварамия, в Грузии нет! – заключил Кикабидзе.

И, наконец, артист еще раз прокомментировал слухи о том, что он продолжает тайно давать закрытые корпоративные концерты в России, хотя заявляет, что отказывается выступать в «стране-агрессоре».

- Не был и не планирую! - категорично изрек Кикабидзе. - Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость – не поедешь, а если ее нет – езжай и чисть там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду.

В принципе, ничего нового Вахтанг Кикабидзе в этом своем интервью не произнес. Все это он говорил и раньше. И за такую последовательность, наверное, часть его соотечественников может только еще больше зауважать своего Бубу (так Кикабидзе называют друзья). Но миллионы людей на огромном пространстве бывшего СССР, которые любили прежнего Вахтанга Константиновича за его блистательные роли и песни в советском кино, наверняка поразятся столь резким и непримиримым речам своего кумира и стремлению разрушить то, что во многом и сделало когда-то Кикабидзе знаменитым. Память о годах, когда советские республики и народы жили без вражды и ненависти друг к другу. И грузинский летчик, которого играл Кикабидзе, гулял по Москве с армянским шофером, влюблялся в русскую стюардессу Ларису Ивановну...

Какое-то чувство благодарности за это, наверное, должно было в человеке оставаться. Не для «российского удовольствия», а ради уважения к людям, помнящим и Кикабидзе, и его роли.

Никто не собирается восстанавливать Советский Союз, Вахтанг Константинович. Но кино не закончилось.

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