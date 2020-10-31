Екатерина Гордон: «Дмитрию Тарасову уменьшили алименты на 257 тысяч»

Екатерина Гордон Фото: Личный архив

В конце августа фотомодель Анастасия Костенко обратилась к адвокату Екатерине Гордон, чтобы восстановить судебную справедливость в отношении своих двоих дочерей.

- Судебным приказом Костенко лишь закрепила право своих детей на доход отца футболиста Дмитрия Тарасова, -объясняла «КП» Екатерина Гордон.-Все это пришлось сделать, поскольку суд не учитывал наличие у Дмитрия Тарасова, помимо старшей дочери от первого брака, ещё двоих общих дочерей с Анастасией Костенко.

С учётом взысканных на старшую дочь алиментов, Тарасов вынужден платить ей большую часть своей зарплаты, из-за чего его младшие дети недополучают денег. Поэтому нам формально пришлось показать суду, что есть и другие претенденты на доход Тарасова.

Напомним: со своей первой супругой Оксаной Пономаренко Дмитрий Тарасов развёлся в 2011 году. И после перечислял на свою старшую дочь Ангелину алименты в размере 385 тысяч рублей.

Но после перехода из «Локомотива» в «Рубин» доходы футболиста снизились.

Плюс ко всему Тарасов долгое время не выходил на поле, поэтому выплачивать такие огромные (по нашим меркам) алименты ему было не под силу. Плюс ко всему за эти годы фотомодель Анастасия Костенко родила ему еще двоих детей, поэтому, чтобы никто из дочерей не был обижен, спортсмен попросил суд пересмотреть размер алиментов на старшего ребёнку.

Но требования футболиста суд удовлетворил лишь частично, снизив алименты до 104 тысяч рублей в месяц, но с одним пояснением - Тарасов должен перечислять своей бывшей 1/4 от всех своих доходов.

В результате получилось, что младшим детям Тарасова полагается по 1\6 от его заработков. А старшей почему -то 1\4. С этим спортсмен и его нынешняя жена не согласились и подали апелляцию.

Недавно в прессе появилась новость, что Костенко и Гордон с треском проиграли суд, однако Екатерина, предоставив в КП документы, доказывает обратное.

- Хитрость Жорина (адвокат бывшей жены Тарасова и по иронии судьбы бывший муж и отец старшего сына Гордон -Ред.) в том, что он считает прежние доходы футболиста, когда Тарасов был в «Локомотиве»!

А на деле получается, что мы выиграли процесс. Жорин требовал у суда 1/4 от доходов Тарасова плюс 250 тысяч рублей. Это мы оспорили и вынесли 1/6 и 3 МРОТ,-объясняет kp.ru Екатерина Гордон, адвокат Костенко.

- Если бы решение, принятое Черемушкинским районным судом, вступило в законную силу, то у Дмитрия не осталось бы средств к существованию и содержанию двоих других детей. Заработная плата составляет Тарасова сейчас составляет 500 тысяч рублей. Если был он ежемесячно перечислял бы первому ребёнку 1/4 от заработка, если из заработной платы вычесть алименты, то у Тарасова осталось бы на счету только 270 рублей, на которые необходимо содержать еще двоих детей и выплачивать кредитные обязательства.

Суд первой инстанции не учел права и интересы двух других несовершеннолетних детей и не привлек по данному делу в качестве третьего лица Тарасову (Костенко), поэтому мы и подала апелляцию.

Решение суда

И мы ее выиграли. А теперь появляются новости от другой стороны, что я якобы проиграла, якобы будут алименты больше. Это ложь.

Вынуждена пояснить все подробно.

Мы появились на этапе апелляции, когда с Тарасова решением суда первой инстанции было взыскано 1/4 и 7 МРОТ (в первой инстанции коллегия с футболиста требовали 1/4 и 16 МРОТ) Адвокат Жорин тут же стал давать интервью, что мы не снизим их, а развалим дело. Мы посчитали это решение не законным и взялись снизить алименты до 1/6. Мы инициировали исполнительное производство от имени Костенко, заявили ходатайство о привлечении ее третьим лицом и начали слушаться по правилам первой инстанции (сторона Жорина была против). Мы совершенно законно добились снижения и процентной части алиментов, снизив ее до 1/6 и твёрдой денежной ( до 3 мрот). Г-н Жорин апеллирует старыми цифрами и гонораром «Локомотива», забыв что алименты взыскиваются с текущего дохода, а на данный момент единственный доход Тарасова - гонорар в футбольном клубе «Рубин», и он ниже. Все иные рекламные доходы - Костенко. И того, по решению суда первой инстанции Тарасов должен был платить 386 тысяч, а теперь будет 129 тысяч. Жаль, что адвокат Жорин на нашего общего ребёнка платит, исходя из принесённой им справке о доходах в 47 тысяч рублей.

СКАЗАНО!

«Я люблю всех своих дочерей»

Прокомментировал и свою победу в суде и Дмитрий Тарасов.

Теперь спортсмен будет перечислять своим детям равное содержание Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Опять куча вранья летит в наш адрес,-написал в своём блоге футболист. -Я-то к этому привык, но когда речь идёт о детях- это недопустимо. Хочу поставить жирную точку и закрыть эту тему прояснением ситуации:

1. Оспаривалось решение первой инстанции, которое заключалось в том, что я должен был выплачивать 1/4 от доходов +104000. Мои прежние адвокаты нас ввели в заблуждение, что не нужно заявлять права детей, суд и так увидит, что родились ещё две дочери.

2. Катя Гордон в апелляции вместе с женой доказали суду, что у меня есть ещё дети, на содержание которых нужны такие же деньги.

3. Сергей Жорин требовал с меня 1/4 + 250000 ( так и не предоставив расходы на ребёнка на сумму, которую я уплачивал ранее)!, а Катя добилась решения в 1/6 и 3 МРОТ.

4. У меня 3 детей, которых я хочу и буду содержать! Да, мой гонорар в Рубине ниже, чем был в Локо. Это не значит, что я плохой отец или не хочу платить. Никогда я не отказывался от этого и всегда помогал.

5. Что касается баснословных гонораров, которые упоминает Жорин - то это откровенная подтасовка и враньё.

6. Поверьте, есть много нюансов, которые я мог бы рассказать о матери своего старшего ребёнка, но я не обливаю женщин. Это последнее дело. Напомню, что родители обязаны содержать в равной степени и воспитывать тоже, а не тратить детские деньги на адвоката.

Что я могу сказать о Кате Гордон? Она боец и профессионал высокого класса. Провела большую работу. Я доволен, что суд учёл все предоставленные ею нюансы и вынес решение по закону. Повторюсь, что я люблю всех своих дочерей!-подчеркнул спортсмен.

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