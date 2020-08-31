«Треп и провокация бывшей жены»: Гордон опровергла судебную войну Костенко и Тарасова

И тут в соцсетях пожаром пронеслась другая удивительная новость, дескать, теперь и Анастасия Костенко подала в суд на Тарасова, чтобы получить алименты на их двоих дочерей. Фото: СОЦСЕТИ

Со своей первой женой Оксаной Пономаренко Дмитрий Тарасов расстался еще в 2011 году. И все это время он выплачивал на свою старшую дочь Ангелину алименты в размере 385 тысяч рублей.

Но после перехода из «Локомотива» в «Рубин» доходы Тарасова значительно упали.

Плюс ко всему спортсмен некоторое время не выходил на поле, поэтому выплачивать такие космические (по нашим меркам) алименты ему было уже тяжело. Ведь за эти годы фотомодель Анастасия Костенко родила ему еще двоих дочерей, поэтому, чтобы никто из наследников не был обделен, спортсмен попросил суд пересмотреть размер алиментов на старшую дочь.

Но требования спортсмена суд удовлетворил лишь частично, снизив алименты до 104 тысяч рублей в месяц, но с одним пояснением - Тарасов должен перечислять экс- супруге 1/4 от всех своих доходов.

В результате получилось, что младшим дочерям Тарасова полагается по 1\6 от его заработков. А старшей почему -то 1\4. С этим спортсмен не согласился, мол, зачем выделять кого-то детей, нужно заботиться о них в равной степени.

И тут в соцсетях пожаром пронеслась другая удивительная новость, дескать, теперь и Анастасия Костенко подала в суд на Тарасова, чтобы получить алименты на их двоих дочерей.

Впрочем, адвокат Костенко Екатерина Гордон опровергла в разговоре с kp.ru эти вести. Мол, никакого конфликта у супругов нет, это лишь технический момент.

- Никто не судится с мужем за алименты, а судебным приказом Костенко лишь закрепила право своих детей на доход отца, - объяснила «КП» Екатерина Гордон. - Все это пришлось сделать, поскольку суд не учитывал наличие у Дмитрия Тарасова, помимо старшей дочери, ещё двоих общих дочерей с Анастасией Костенко.

С учётом взысканных на старшую дочь алиментов, Тарасов вынужден платить ей большую часть своей зарплаты, из-за чего его младшие дети недополучают денег. Поэтому нам формально пришлось показать суду, что есть и другие претенденты на доход Тарасова. Остальное все треп и провокация со стороны бывшей жены, которая почему-то не хочет идти на встречу и принять тот факт, что есть ещё дети, которые тоже нуждаются в финансовой помощи. Так что это чистая провокация и преувеличение.

Адвокат Костенко Екатерина Гордон опровергла в разговоре с kp.ru эти вести. Мол, никакого конфликта у супругов нет, это лишь технический момент. Фото: Личный архив

Я скажу больше... Когда временно сокращались алименты на моего сына, супруг-юрист тоже принес в суд бумагу, которая подтверждала, что ему пришлось выплатить солидную сумму алиментов на еще одного ребёнка от другой женщины. Таким он образом показал суду, что у него есть другие дети, - рассказала Екатерина Гордон.

В ТЕМУ

Анастасия Костенко вырвала алименты у бывшей жены Дмитрия Тарасова

Месяц назад мать двоих детей закатила грандиозный скандал (подробности)