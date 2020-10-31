Наследство и наследники Шона Коннери: кому достанется $300 миллионов

Шон Коннери интервью давать не любил Фото: REUTERS

Шон Коннери умер на 91-м году жизни. Несмотря на то, что знаменитый актер не снимался в кино по собственному желанию вот уже 17 лет, он оставил внушительное состояние. И это не удивительно: легендарный Джеймс Бонд имеет внушительный список ролей в кино, сериалах, театре. Актер и продюсер последние годы жил на Багамах с женой Мишелин Рокбрюн, которая незначительно старше супруга – всего лишь на год. Пара обосновалась в шикарном поместье.

Лауреат премии «Оскар» был чужд бездумным тратам и разбазариванию состояния. Звезда Голливуда не стыдился признаваться: «Много лет назад мне дали несколько пар хорошей обуви на съемках одного фильма - так я их до сих пор ношу». Пожалуй, лишь гольф сближал его с другими богатыми знаменитостями. От этого хобби он не отказывался даже последние годы, когда шалило сердце. У Шона и Мишелин не было общих детей, но это не мешало их счастью – артист ни одного решения не мог принять без совета любимой, исполнял все ее желания. В браке они прожили 45 лет, а познакомились, кстати, во время игры в гольф. Эта французская художница вскружила Шону голову не на шутку. Если в молодости жена ревновала своего Джеймс Бонда к красоткам, которые липли к нему в экспедициях на съемках, то последние 20 лет в семье царила идиллия. Шон Коннери однажды по совету жену даже ввязался в авантюру – они тогда жили в испанской Марбелье и вложились в строительство шикарных вилл. Да так, что мэра - компаньона звезды посадили, а актер продал виллу и больше не возвращался в Марбелью.

Недвижимость Шон Коннери покупал в разных частях мира. Но Багамы стали местом силы – их с женой постоянно видели гуляющими за руки или разъезжающими на гольфкаре, пара обедала в местных ресторанчиках, а до пандемии они любили собирать гостей на вилле. На такие развлечения денег не жалели – да их и не нужно было много. Посещал Шон Коннери и кинотеатры – но чаще ворчал насчет премьер, любил пересматривать старые картины.

Шон смеялся: «Кажется, я превратился в такого старика, который все время всех учит и наставляет. Не думаю, что я на самом деле таков. Мне хотелось бы думать, что кое-что за все эти годы я узнал. Но из тех ошибок, которые я продолжаю совершать, следует - я мало чему научился».

Единственный сын родился у Шона Коннери в молодости – в первом браке с актрисой Дайан Силенто. Сейчас Джейсону Коннери 57 лет, он успешный актер и режиссер. Слухов об отношениях отца и сына было много – одно время писали, что Шон Коннери хочет лишить сына наследства, так как желает, чтобы наследник всего в жизни добился сам. Конфликт был между родными людьми, но быстро был исчерпан. У отца с сыном были прекрасные отношения. Шон обожал внуков – играл и смотрел с ними кино: «Однажды я шел к себе наверх и вдруг услышал из соседней комнаты собственный голос. Оказалось, что мои внуки смотрели «Голдфингера». Я сел и стал смотреть с ними. Было довольно интересно. В фильме есть определенное изящество и размеренность: совершенно не хочется перескакивать с одной сцены на другую. Хотя, конечно, многое я бы исправил».

У Шона и Мишелин не было общих детей, но это не мешало их счастью – артист ни одного решения не мог принять без совета любимой Фото: REUTERS

Завещание пока не оглашено. Скорее всего, состояние актера будет разделено между его вдовой, сыном, внуками и благотворительным фондом. По данным различных финансовых изданий состояние Шона Коннери оценивалось в $300 млн. Известно, что артист не жалел денег на благотворительные мероприятия, поэтому многие люди останутся ему благодарны. В прессе появлялась информация о том, что у Коннери болезнь Альцгеймера. Однако официально семья актера этого никогда не подтверждала.

А сам Шон Коннери интервью давать не любил. Жаловался, что чаще всего ему задают вопрос – почему отказался сниматься во «Властелине колец» в роли Гендальфа. Отвечал так: «Не читал Толкина и ни черта не понял, когда мне прислали сценарий! Хоббиты какие-то… Или боббиты?» Даже с возрастом он не терял знаменитого чувства юмора. Шон Коннери шутил даже о своей смерти: «Где меня хоронить? Да я вообще еще не уверен, что умру!»

Шон Коннери прославился ролью Джеймса Бонда

Топ-5 фильмов

«Неприкасаемые»

«Скала»

«Убийство в Восточном экспрессе»

«Индиана Джонс и последний крестовый поход»

«Бондиана»

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