Путин открыл Медведеву дорогу в Совет федерации

Пришла очередь проекта федерального закона о формировании Совета Федерации Фото: REUTERS

Владимир Путин продолжил внесение в Госдуму законопроектов, которые на законодательном уровне закрепляют изменения в Конституции, принятые в результате голосования по поправкам. Теперь пришла очередь проекта федерального закона о формировании Совета Федерации.

В этом законопроекте оговаривается система назначения сенаторов президентом: на шесть лет или пожизненно, причем пожизненно он может назначить не более семи сенаторов. Пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане России, «имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

В законопроекте прописан порядок вступления в должность сенаторов для экс-президентов. Руководитель государства, покинувший свой пост, может подать заявление в Совет Федерации, в течение трех месяцев с момента прекращения президентских полномочий. Отдельно прописано, что президент, «полномочия которого были прекращены до принятия закона, может подать заявление на вхождение в состав Совфеда в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу». То есть для Дмитрия Медведева дорога в сенаторы по сроку давности не закрыта.

Есть в законопроекте и требования к претенденту на место в Совете Федерации.

Сенатором может стать гражданин Российской Федерации,

- достигший возраста 30 лет,

- обладающий безупречной репутацией,

- постоянно проживающий в России,

- не имеющий гражданства иностранного государства,

- не имеющие судимости.

Также введен так называемый «ценз оседлости»: представитель региона должен проживать там постоянно в течение пяти лет до своего выдвижения либо в совокупности в течение 20 лет. Хотя и есть исключение для лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.