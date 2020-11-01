Биография Канье Уэста: что известно о кандидате в президенты США 2020

Канье объявил о выдвижении слишком поздно, и в качестве кандидата рэпера зарегистрировали лишь в 12 штатах Фото: EAST NEWS

Пандемия коронавируса, забастовки движения BLM и словесные перебранки между кандидатами в президенты США - республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом - затмили новость о выдвижении 43-летнего рэпера Канье Уэста.

Поначалу некоторые всерьез стали оценивать шансы музыканта на победу. И остановил всех итог его президентских амбиций: Канье объявил о выдвижении слишком поздно, и в качестве кандидата рэпера зарегистрировали лишь в 12 штатах. А для того, чтобы принять полноценное участие в выборах, необходимо одобрение еще 38.

Музыкант выдвинул свою кандидатуру от собственной партии The Birthday Party («Партия дня рождения»). Первый предвыборный митинг прошел в Южной Каролине. Он запомнился тем, что на встрече с избирателями Канье Уэст рассказал, что «почти убил свою дочь», когда предложил своей жене Ким Кардашьян сделать аборт. Там же музыкант объявил, что государство не имеет права запрещать аборты и должно выплачивать по 1 млн. долларов семьям, где родился ребенок.

На днях в сети появился и первый ролик, где на фоне черно-белого американского флага Канье обратился к избирателям. Он призвал всех обратиться к вере.

- Мы построим более сильную страну, создав более сильные семьи. Семьи — строительные блоки общества, нации. Обратившись к вере, мы станем именно такой нацией, которой нас хочет видеть Бог, - заявил музыкант.

Незадолго до этого на предвыборном сайте Канье Уэста появилась его предвыборная программа. Она состоит из 10 пунктов. В ней рэпер обещает восстановить в США веру, улучшить состояние национальной экономики, реструктуризировать систему образования, чтобы оно было доступно для наиболее уязвимых групп населения, и реформировать систему правосудия, а также добиться от полиции одинакового отношения ко всем американцам.

Поначалу некоторые всерьез стали оценивать шансы музыканта на победу Фото: EAST NEWS

Принять участие в борьбе за президентское кресло в 2020 году рэпер пообещал еще в 2015 году на церемонии награждения MTV Video Muscic Awards. Оказалось, что эта идея посетила его, когда он мылся в душе.

- Я стал смеяться, и радость снизошла на мои тело и душу, - вспоминал музыкант. — Я почувствовал эту энергию, почувствовал этот дух.

Правда, через 3 года он скорректировал свои планы и объявил, что выдвинет свою кандидатуру на 2024 год.

Что заставило Канье снова поменять все, остается загадкой. Сейчас он утверждает, что его призвание — быть лидером свободного мира. Но политологи, народ не столь поэтичный, полагают, что рэпер - «засланный казачок», который должен оттянуть у Джо Байдена голоса афроамериканских избирателей, разочаровавшихся в Трампе.

СЫН МАМИНОЙ ПОДРУГИ

Канье Омари Уэст родился в Атланте в 1977 году. Его родители развелись, когда мальчику было всего 3 года. После развода мать забралась Канье с собой в Чикаго, а отец так и остался в Атланте.

Родители будущего музыканта были людьми образованными: Донда Уэст была профессором английского языка в Университете Кларк-Атланта, а затем деканом факультета английского языка в Университете Чикаго. Когда музыкальная карьера сына пошла в гору, Донда бросила преподавание и стала менеджером сына.

Его родители развелись, когда мальчику было всего 3 года. После развода мать забралась Канье с собой в Чикаго Фото: EAST NEWS

Рэй Уэст был одним из первых афроамериканцев, ставшим фотожурналистом. Он состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры», которые боролись за права темнокожих в США.

В 10 лет Канье вместе с матерью уехал в китайский Нанкин, куда Донду пригласили преподавать в местный университет. Будучи единственным иностранцем в классе, мальчик быстро влился в коллектив и освоил китайский язык. Правда, вернувшись в США, также легко его и забыл.

С детства Канье Уэст писал стихи, занимался музыкой и рисованием. Его мечтой было создание музыки для компьютерных игр. Рэпом он увлекся в третьем классе, даже уговаривал мать дать ему $25 на запись своего первого трека в студии.

ОТ ПРОДЮСЕРА К РЭПУ

Канье Уэст сильно отличается от того образа рэпера, к которому все привыкли. Эдакий бедный парень из бандитских районов, где его предавали друзья и любимые девушки, но он выжил и добился успеха…

У Канье все было не так. После школы он поступил в Американскую академию искусств, где занимался живописью. Но довольно скоро перешел в Университет Чикаго, посвятив себя филологии. В 20 лет рэпер понял, что учеба отнимает у него слишком много времени и решил сконцентрироваться только на музыке.

Решение сына крайне опечалило маму, но ненадолго. За довольно короткое время Уэст смог стать успешным продюсером. Он создал уникальный музыкальный стиль.

Слава пришла к нему в 2000 году, когда он начал работать с такими исполнителями как Jay-Z, Бейонсе, Джанет Джексон и Алиша Киз.

Но продюсерской работы Канье Уэсту было мало - он мечтал быть рэпером. Звукозаписывающие компании отказывали ему, указывая на его слишком благополучное детство и отсутствие понимания истинно рэперской матчасти.

Талант рэпера разглядел в Канье Талиб Квели. Он взял Уэста с собой в концертный тур и разрешил выступать на разогреве. Но даже после этого его коллеги с недоверием отнеслись к его желанию записать собственный диск.

За довольно короткое время Уэст смог стать успешным продюсером. Он создал уникальный музыкальный стиль Фото: EAST NEWS

Работа над первым альбомом College Dropout имела трагическое начало: возвращаясь домой из студии, музыкант попал в серьезную аварию и сломал челюсть. По его словам, именно работа над пластинкой отвлекала его от боли. В итоге, альбом вызвал небывалый интерес у аудитории.

На сегодня Канье Уэст выпустил 7 студийных альбомов. На счету артиста более 21 млн. проданных дисков и 66 млн. легально скачанных альбомов в цифровом формате. Рэпер удостоился 21 статуэток «Грэмми» и был номинирован на эту премию 53 раза!

САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР

Славу Канье Уэсту принесла не столько музыка, сколько… кроссовки. В 2007 году он выпустил первую пару для японской фирмы A Bathing Ape. На кроссовках был изображен плюшевый медвежонок, точно как и на обложках первого альбома Канье.

Стиль рэпера оценили модники. Сам глава Дома Dior Эди Слиман похвалил дизайн рэпера. Сразу же после этого Nike предложил Уэсту коллаборацию по созданию первой именной пары кроссовок Eezy (сокращение от прозвища рэпера Kanyeezy). Кроссовки от Канье Уэста превратились в культ, цена на них зашкаливала.

Славу Канье Уэсту принесла не столько музыка, сколько… кроссовки Фото: EAST NEWS

Правда, в 2012 году разгорелся скандал. После выхода новой модели Air Yeezy II, Nike перестал переводить музыканту заслуженный процент. Рэпера это вывело из себя, и он подписал контракт с Adidas.

В 2015 году Канье Уэст организовал собственный бренд - Yeezy Season. На продажах кроссовок в прошлом году рэпер заработал 1,5 млрд. долларов.

По примеру своего любимого президента Дональда Трампа Канье Уэст решил заделаться еще и девелопером. В прошлом году он решил заняться строительством доступных жилых домов Yeezy Home для малоимущих.

Внешний и внутренний дизайн, как и подобает, рэпер разработал сам. Вдохновением послужил фильм «Звёздные войны» и планета Татуин. Правда, дома долго не простояли. Власти Калифорнии снесли их, поскольку разрешения на строительство Уэст так и не получил. Продолжит ли строить доброе и вечное музыкант - неизвестно.

«Я - БОГ»

2016 год стал для Канье Уэста крайне неудачным, у него появились долги. Он пытался найти новых спонсоров для своих проектов, поэтому даже обратился к владельцу Facebook Марку Цукербергу, но тот вежливо отказал. В итоге, рэпер угодил в психиатрическую клинику. На фоне физического и эмоционального переутомления врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Состояние сопровождается депрессией и маниями. Но Канье назвал биполярку сверхспособстностью, и посчитал, что это не наказание, а божий промысел.

После этого рэпер уверовал в бога. Из его текстов ушла классическая тема секса, голодного детства и самовосхваления. На смену пришла религия. Канье и прежде был склонен к духовным изысканиям, в своем альбоме, вышедшем в 2013 году, он четко заявил: «я - Бог».

МУЖ КАРДАШЬЯН

Многие знают Канье Уэста исключительно как мужа легендарной звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Пара поженилась в 2014 году и сейчас растит четверых детей. Двоих Ким родила сама, а еще двоих - суррогатные матери.

Кардашьян прославилась благодаря своей одиозной семье - красавицам-сестрам и отчиму-трансгендеру. У нее 178 млн. подписчиков в Инстаграме и, как признают многие, самая красивая пятая точка.

Многие знают Канье Уэста исключительно как мужа легендарной звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель не сидит на шее у мужа. Она смогла сколотить неплохое состояние. По оценкам Forbes, его размер около 900 млн. долларов.

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