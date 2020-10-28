Биография Ким Кардашьян: Первой леди США может стать женщина с самой дорогой в мире попой и мутным прошлым

Ким Кардашьян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян - наглядный пример американки, которую называют self-made woman. Она действительно сделала себя сама, да еще и с нуля построила многомиллионный бизнес.

Сейчас у 40-летней Ким появился шанс подняться на ступень выше и вписать в свою биографию новую строчку - стать первой леди США: в начале июля ее супруг - продюсер и рэпер Канье Уэст объявил об участии в президентских выборах.

Шансы на победу у Канье невысоки, по крайней мере, в этот раз. Но через 4 года ситуация может измениться, и тогда Ким Кардашьян имеет все шансы стать хозяйкой Белого дома.

Ким Кардашьян c мужем Канье Уэстом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОДРУГА ПЭРИС ХИЛТОН

Кимберли Ноэль Кардашьян родилась в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер в Калифорнии, в 1980 году. Армянские корни она унаследовала от отца, а вот по матери Ким - на четверть шотландка и на четверть голландка.

Семья была многодетной, Ким росла вместе с двумя сестрами Кортни и Хлоей и братом Робом. Родители развелись, когда девушке исполнилось 9 лет. Через два года у детей появился отчим - легкоатлет Брюс Дженнер.

В школе Ким комплексовала из-за лишнего веса и мечтала о ринопластике. Выглядела она как типичный подросток: носила широкие джинсы и короткие топы. Чтобы похудеть, сидела на модных диетах.

Жизнь в Беверли-Хиллз определила судьбу девушки. Здесь она научилась знакомиться с нужными людьми и зарабатывать деньги.

Уже в старших классах Ким начала работать в компании своего отца Роберта, а затем устроилась ассистентом-стилистом к бывшей однокласснице Пэрис Хилтон. Три года в компании со скандальной блондинкой научили ее, прежде всего, терпению. Девушке приходилось разбирать гардероб Хилтон, делать ей массаж стоп.

Юная Ким Кардашьян с папой Робертом. Фото: EAST NEWS

В 2005 году Ким поднялась по карьерной лестнице, заняв «должность» лучшей подруги Пэрис со всеми атрибутами светской жизни – бесконечными вечеринками и отдыхом на яхтах и в лучших ночных клубах. В то время Ким была полным антонимом слова «стиль»: носила уродливые латексные и леопардовые платья, не гнушалась тонн пайеток и сверхглубоких декольте.

ОДНА НОЧЬ С КИМ

Добрых пару лет Ким оставалась в тени Пэрис Хилтон. Но долгожданная слава пришла, правда, со скандалом: в 2007 году компания Vivid Entertainment распространила пикантное видео 18+, снятое еще в 2002 году. На нем были запечатлены эротические игры Кардашьян с ее бойфрендом рэпером Рэем Джеем. Возмущенная Ким подала иск в суд и получила отступные в размере $5 миллионов. Поговаривали, что видео в сеть слила сама Ким вместе с мамой. Идею позаимствовали у Пэрис Хилтон, та тоже «случайно» сливала свои хоум-видео в Сеть.

Скандал породил ажиотаж вокруг Кардашьян и ее родных, и телепродюсеры не стали упускать столько лакомый кусочек, начав съемки реалити-шоу Keeping Up With Kardashians («Семейство Кардашьян»).

Ким с Пэрис Хилтон, 2006 год. Фото: EAST NEWS

Тогда, на волне популярности Ким снялась обнаженной для журнала Playboy, заключила после этого целую кучу рекламных контрактов.

Сериал «Семейство Кардашьян» выдержал 18 сезонов. Он погрузил зрителей в будни светской семейки: скандалы, любовные истории, браки и разводы. Да и как было обойти стороной историю отчима Ким - Брюса Дженнера? В 2015 году он совершил каминг-аут как трансгендерная женщина по имени Кейтлин.

ЛИЧНЫЙ СТИЛИСТ И МУЖ

Личная жизнь Ким – бурная и богатая, в ней среди прочего – три брака.

В течение четырёх лет Кардашьян была замужем за музыкальным продюсером Деймоном Томасом. Но в 2004 году они разошлись.

В 2011 году она во второй раз выскочила замуж за нападающего баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Криса Хамфриса. Под прицелом объективов реалити-шоу брак просуществовал 72 дня: отношения с супругом длились ровно сезон.

Со вторым мужем, баскетболистом Крисом Хамфрисом, 2011 год. Фото: EAST NEWS

Еще через три года Ким связала себя брачными узами с продюсером и рэпером Канье Уэстом. Перед этим они встречались два года.

Кардашьян признается, что вместе с Канье в ее жизнь пришли перемены. Она кардинально поменяла стиль: ее образы стали минималистичными и не такими агрессивными, макияж стал умеренным, с акцентом на глаза. В одежде стал преобладать черный, белый, серый и цвета.

- Я каждый день одеваю Ким, чтобы она меня не опозорила, - как-то раз то ли в шутку, то ли всерьез сказал Уэст.

Именно рэпер превратил свою супругу в икону стиля, за которой следят теперь во всем мире. Кстати, именно благодаря Ким в моду вошли трикотажные костюмы, бомберы и безразмерные толстовки.

Выйдя замуж в третий раз, Ким сменила имидж. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара растит четверых детей. Двоих Ким родила сама - дочь Норт и сына Сейнта, а еще двоих - девочку Чикаго и мальчика Саама - суррогатные матери.

В семье воспитывается четверо малышей, двоих родили для четы суррогатные матери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОПА-ПЕРСИК

- Больше всего я горжусь бизнес-проектами, которые реализовала самостоятельно, - призналась в одном из интервью Кардашьян.

В 2020 году ее состояние оценивается в 900 млн. долларов. И этого Ким смогла добиться не только благодаря съемкам в реалити-шоу.

Вместе с сестрами она открыла сеть бутиков D-A-S-H, которая просуществовала 12 лет и была закрыта в 2018 году. В 2012 году сестры Кардашьян решили переключиться на косметический бизнес и запустили линию косметики Khroma Beauty. Правда, из-за судебных исков марку пришлось переименовать в Kardashian Beauty. Но блески и тени не продавались. После этого Ким зареклась вести бизнес в одиночку. Но запустила в производство собственную линию косметики KKW Beauty, а также корректирующего белья Skims. Вместе с Канье Уэстом она выпускает детскую одежду под маркой Kids Supply.

Самый большой доход - 100 млн. долларов - Ким принесло мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood. В игре пользователю предлагают покорить Голливуд, пользуясь советами Ким.

Еще одно приложение – Kimoji. В нем за $1 можно купить целый набор стикеров, связанных с Ким: попа-персик, Кардашьян, крутящаяся на шесте. Часть этих стикеров стали реальными продуктами: например, появился надувной матрас в виде попы Кардашьян. Его продавали за $49.

В 2015 году Ким застраховала свои ягодицы на 21 млн. долларов, переплюнув Дженнифер Лопес, чья страховка составляет всего 1 миллион.

ЭГИНЕ

Долгое время Ким сторонилась политики, но пару лет назад вошла в нее, встретившись в мае 2018 года с президентом США Дональдом Трампом. На встрече Ким попросила американского лидера о помиловании 63-летней Элис Мэри Джонсон. Женщину осудили на пожизненное заключение за впервые совершенное преступление - торговлю наркотиками. Благодаря заступничеству Кардашьян, Трамп помиловал Джонсон.

Ким стала активной сторонницей тюремной реформы в США. В октябре прошлого года она добилась освобождения 39-летнего Момолы Стюарта, который совершил убийство в 16 лет, но был осужден как совершеннолетний. До этого ей удалось освободить досрочно еще 17 женщин.

Помимо этого, Кардашьян всегда открыто говорит о своей связи с Арменией. В 2015 году она отправилась на историческую родину и крестилась в монастыре Эчмиадзин, где ее нарекли армянским именем Эгине.

2019 год. Ким Кардашян во время посещения мемориального комплекса Цицернакаберд в Ереване, посвященного жертвам Геноцида армян 1915 года. Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Недавно, после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе, Ким обратилась к своим подписчикам в Твиттере с просьбой подписать петицию Национального комитета армян США, в которой содержится просьба к правительству Соединенных Штатов принять участие в урегулировании конфликта.

- Мы молимся за храбрых мужчин и женщин, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения - жертва необоснованной атаки Азербайджана и кампании по дезинформации, - написала Ким.

Одновременно она перечислила 1 миллион долларов на поддержку жителей Нагорного Карабаха.

Президентские амбиции своего супруга она, судя по всему, не особо поддерживает. Но при необходимости говорит о том, что Уэст будет хорошим и заботливым президентом Америки.

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