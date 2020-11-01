"Цвет лица ваш не понравился": В Москве актрису Оксану Коростышевскую заставили сдать тест на наркотики

Актриса признается, что поначалу обвинения ей показались шуткой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поздно вечером в субботу, 31 октября, в центре Москвы, на Смоленской площади, сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили машину актрисы Оксаны Коростышевской. Звезда отечественного боевика "Солдаты удачи" возвращалась домой с двумя дочками 12 и 15 лет.

- Я забрала дочек из киностудии, и мы ехали домой. Самое интересно, что на этом же самом месте только четыре часа назад меня уже останавливали для проверки документов, я тогда везла девочек на занятия. Когда тормознули во второй раз я еще подумала, вот везет мне сегодня. Но с первых минут общения сотрудник ГИБДД вел себя странно. Он ни с того ни с сего заявил, что подозревает, мол я употребляла алкоголь, - рассказала kp.ru Оксана Коростышевская.

Актриса признается, что поначалу обвинения ей показались шуткой.

- Я нормально с ними общалась, даже смеялась. Попросила заглянуть в машину и посмотреть на дочек, ну неужели я бы селя пьяной за руль, - рассказала Оксана.

Но детьми инспектора было не разжалобить. Он настаивал, мол вы дамочка пьяны. В итоге Оксана согласилась пройти экспресс-тест, проще говоря подуть в трубочку.

- Я была на все готова: хоть подуть, хоть плюнуть, хоть кровь сдать. На экранчике алкотестера высветились нули. Я уже обрадовалась, что наконец-то поеду домой, но нет! Другой инспектор заявил, что я употребляла наркотики. Тут я чуть не рухнула. Ну с чего вдруг такие обвинения? Я стала звонить своему адвокату, чтобы узнать, насколько это все законно. Она мне объяснила, что для направления на экспертизу должны быть основания, - рассказала Оксана.

И они, то есть основания, нашлись. По словам женщины, инспекторы заявили, что подозрения у них возникли из-за ее цвета лица, якобы тот изменился в тот момент, когда у нее попросили документы.

- Ну во-первых на лице был тональный крем, цвет которого просто невозможно изменить, а во-вторых было темно на улице, - развела руками Оксана.

Еще около часа актриса всеми правдами и неправдами пыталась доказать инспекторам, что она не наркоманка. Умоляла их отпустить ее домой, ведь там ее ждала третья дочка с синдромом Дауна.

- Все это несколько часов продолжалось. На детей им вообще было наплевать. Они предлагали оставить девочек в машине и поехать одной в наркодиспансер. Но я просто не могла их бросить, из-за всей этой ситуации они были напуганы. В итоге я позвонила другу, и он отвез меня вместе с дочками в наркодиспансер. Сдала анализ и он, конечно, оказался отрицательным, - рассказала Оксана.

Несмотря на это против актрисы составили административный протокол за отказ в прохождении теста на наркотики.

- С чего это вдруг? Я ведь ни разу не отказывалась! Но, видимо, им не понравилось, что я с ними сразу не поехала. Подписей моих об отказе нет, да и фраз я таких не говорила, - возмутилась Оксана

Но теперь все это актрисе придется рассказывать в суде. Ей грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Тем временем Оксана вместе с адвокатом уже подготовила встречный иск на действия сотрудников ГИБДД.

- У меня на руках результаты анализа, за который я, кстати, заплатила почти 6000 рублей. Где же их алкоголь, где наркотики? Мы будем требовать компенсации морального и материально вреда, - возмутилась актриса.

В столичном ГИБДД ситуацию пока никак не комментируют.