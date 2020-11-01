У парламента в Тбилиси собираются сторонники оппозиции, недовольные итогами выборов

Митингующие перекрыли проспект Руставели. Фото:Артем Авакимови/ТАСС.

Сторонники оппозиционных партий в Грузии, а также гражданские активисты в воскресенье, 1 ноября, собираются перед зданием парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов. Согласно предварительным данным, побеждает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

"Эти выборы мы считаем несостоявшимися. Именно поэтому мы пришли сюда. Нельзя вмешиваться в свободное волеизъявление народа. Люди очень озлобленные", - сообщил ТАСС один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Саба Буадзе.

Недовольные результатами голосования демонстранты уже перекрыли часть проспекта Руставели, на котором расположен парламент.

Митинг был запланирован на 16:00 (15:00 мск), но к данному моменту политические выступления пока не происходят.

Напомним, что в Грузии в субботу, 1 ноября, проходят парламентские выборы.

Голосование идет по смешанной системе: 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной.

В выборах приняли участие 48 партий и два политических блока. После подсчета бюллетеней "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает свыше 48% голосов. На втором месте "Единая оппозиция "Сила в единстве", в состав которой входит партия "Единое национальное движение" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - 27% голосов.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что не собирается занимать должность премьер-министра Грузии. Экс-президент отметил, что его не интересует ни одна должность. Сам Саакашвили ранее говорил, что не против занять должность главы правительства, но всего на два года, чтобы "поставить Грузию на путь развития". Позже его кандидатуру на должность премьер-министра страны выдвинула партия "Единое национальное движение".