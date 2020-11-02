Вопрос дня: Маркировка лекарств: Почему у нас выходит так - хотели как лучше, а получилось как всегда? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Алкоголь, чтобы пресечь контрафакт, начали маркировать в 2009-м. Система продержалась полгода, но в том виде она не справлялась в оптовых поставках. В 2016 году вернулись к маркировке, но банально не хватало специалистов, а у кого-то - денег на оборудование. А вспомните «Платон» с грузоперевозками? А «Меркурий» для регистрации итогов ветеринарно-санитарной экспертизы? Сколько всех трясло, пока их «налаживали»!

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, телеведущий:

- Система госконтроля работает со сбоями повсеместно. Ни у нас, ни в Европе с Америкой не предвидят заранее и десятой доли осложнений. Уверен, через неделю-другую все наладится с лекарствами. В бытность мою политконсультантом я видел много случаев, когда инструкция начинала работать лишь после нескольких переписываний.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:

- Стремление все маркировать будет приводить и дальше к сбоям в логистике - такая ситуация сложилась из-за неуважения к профессионалам. В 1994-м во многих медучреждениях погашали лишь такие статьи: зарплата врачам, «коммуналка» и лекарства. А вот с питанием больных было так: где хочешь, там и бери. Сейчас же денег много, но понимания стратегии нет.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой с 39-летним стажем:

- Одна мировая фармкомпания развернула свои машины, которые шли в Россию: не успели на каком-то уровне согласовать, что лекарства, которые они доставляли, их разрешено принимать в России. Любят у нас показуху. Как говорил Аркадий Райкин: хотим иметь на свой хлеб чужой кусок масла. Это привычка. Помню, что, когда начали поставлять новые автомобили для скорых, они были неплохие, но там либо над головой, либо в шею дуло. Ехали хорошо, но врачи заболевали...

Максим, читатель сайта KP.RU:

- В одной из областей Древней Греции существовал обычай: когда кто-то предлагал новый закон, он приходил с веревкой на шее и говорил о своей идее. Если закон принимался, убирали веревку, если нет - пускали в дело петлю. Я не понимаю, почему никого не увольняют из-за предложений, усложняющих и без того нелегкую жизнь людей?