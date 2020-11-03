Жена Ивана Урганта перекрасилась в блондинку

Жена Ивана Урганта Наталья Кикнадзе долгое время была брюнеткой с длинными волосами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жена Ивана Урганта – редкий гость на страницах светской хроники. Супруга телеведущего почти не бывает на публичных мероприятиях, и единственное место, где время от времени можно увидеть ее свежие снимки – это Инстаграм шоумена. Летом 42-летняя Наталья Кикнадзе удивила подписчиков мужа новой прической. Она рассталась с длинными локонами и сделала короткую стрижку. А теперь супруга звезды экрана решилась на еще более радикальное преображение – она перекрасилась в блондинку.

На своей странице в соцсети Иван поделился кадрами семейного отпуска с женой и младшими дочками.

- Редкие минуты отдыха шоумена и телеведущего Ивана Урганта (31 год, «Ёлки 3», «Трое и снежинка», «Спасибо, что живой») с семьёй на побережье Финского залива, - пошутил Иван.

телеведущий отдыхает с семьей на берегу Финского залива. Фото: Инстаграм.

42-летний телеведущий опубликовал снимки дочек Нины и Леры, а также фотографию жены. Наталья снята со спины, однако даже при таком ракурсе хорошо видно, что она осветлила волосы и стала блондинкой. В комментариях поклонники просят Ивана поделиться еще одним снимком супруги, чтобы оценить результаты ее преображения.

Жена шоумена Наталья стала блондинкой. Фото: Инстаграм.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - 12-летняя Нина и 5-летняя Валерия. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы - актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. К слову, маленькая Лера растет и ее копией, поскольку Иван очень похож на мать. А вот старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант. За последнее время Нина очень повзрослела и превратилась в симпатичную девушку. Она отрастила длинные волосы и постоянно экспериментирует с их цветом. В данный момент Нина – блондинка, как и ее мама.

Старшая дочь телеведущего Нина. Фото: Инстаграм.

У Натальи также есть двое детей от предыдущего брака — сын Нико и дочь Эрика. Нико после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге с отцом и бабушкой. А Эрика переехала вместе с мамой в Москву. Иван – ее отчим, но он всегда очень нежно отзывался об Эрике, называя ее своей дочкой.

Младшая дочь Урганта Лера. Фото: Инстаграм.

20-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала в 2018 году на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. В США дочь Урганта встретила и свою первую любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом Мозесом. Судя по всему, Иван и Наталья одобрили выбор дочери.