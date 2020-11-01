Додон: для избрания президента Молдавии потребуется второй тур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий глава Молдавии Игорь Додон заявил, что для избрания нового президент государства потребуется второй тур. Он состоится 15 ноября этого года.

По данным Центральной избирательной комиссии, которая рассмотрела 70% протоколов, в первом туре лидирует Игорь Додон. Он набрал 36,28 процента голосов, однако для победы в первом туре необходимо набрать более 50 процентов.

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