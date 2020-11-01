Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Действующий глава Молдавии лидирует на выборах президента страны с 34,3%. Об этом свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии.
- Центризбирком приступил к подсчету голосов, представляем первые результаты. Видно, что лидирует Игорь Додон с 34,3 процента голосов, - сообщил в воскресенье вечером глава комиссии Дорин Чимил.
Напомним, что избирательные участки на выборах главы государства закрылись на территории Молдавии в 22:00 по московскому времени. Сейчас члены ЦИК считают голоса. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов.
На пост президента Молдавии претендуют восемь кандидатов. В их числе и действующий президент Игорь Додон – фаворит предвыборной гонки, а также его главный политический оппонент – лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.
Центральная избирательная комиссия уже признала выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.
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