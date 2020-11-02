Власти Германии начали поиск исламских террористов

Германия, как и вся западная Европа, находятся в кругу внимания радикальных исламистов Фото: REUTERS

Недавние трагические события во Франции не могли оставить без внимания спецслужбы Германии. С учетом обострения словесной перепалки президентов Франции и Турции, призывов некоторых радикальных исламских лидеров, призывающих единоверцев к активным действиям, правоохранительные органы ФРГ предприняли меры, способствующие предотвратить возможную активизацию «спящих» террористов.

С начала года генпрокуратура ФРГ завела 320 уголовных дел в отношении исламистских террористов. Сейчас эта работа еще более активизировалась. Немцы не хотят ждать, когда что-то произойдет на их территории. Франция - ближайший сосед и «огонь» может легко перекинуться через практически не существующую границу. К тому же все понимают, что среди нескольких миллионов мигрантов, прибывших в Германию за последние годы, есть некоторое количество тех, кто относится к радикальным исламистам. Здесь не принято об этом говорить вслух, но сотрудники спецслужб это прекрасно понимают.

- Если в Германии в этом году не было масштабных нападений – это не означает, что исламистские террористы успокоились. - заявил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк.

Он считает, что Германия, как и вся западная Европа, находятся в кругу внимания радикальных исламистов.

В качестве подтверждения своих слов генеральный прокурор рассказал о том, как весной спецслужбам удалось раскрыть планы террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) в земле Северный Рейн–Вестфалия. Там действовала ячейка, состоящая из уроженцев Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ. Все подозреваемые задержаны.