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Экономика

Доллар дороже 80 рублей впервые с марта: что происходит

Разбираемся, почему наша валюта никак не может нащупать дно
Влад СМЕРТИН
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Разбираемся, почему наша валюта никак не может нащупать дно

Разбираемся, почему наша валюта никак не может нащупать дно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неделя для российской валюты началась ужасно. На открытии Московской биржи курс доллара подскочил до 80 рублей 22 копеек. Американец пробил планку в 80 рублей впервые с марта. Растет и евро, за который дают больше 93 рублей. А ведь в начале года курс доллара колебался в районе 62 рублей, а евро — 68-69.

- На нашу валюту давит новый локдаун в Европе, - объяснил «Комсомольской правде» экономист Денис Ракша. - Все прогнозируют снижение потребления нефти, а если дешевеет нефть, она всегда тянет за собой рубль. Вот, например, Германия прогнозирует потери в 19 млрд евро. Мало того, что экономика не произведет эти деньги, так государство еще и компенсирует бизнесу 10 млрд. Все это отразится на потреблении, а значит, нужно меньше нефти.

Европейские власти жестко реагируют на вторую волну коронавируса: Великобритания, Германия и Австрия отправляются на месячную самоизоляцию, в Бельгии закрывают все предприятия, которые не считаются жизненно необходимыми. И хотя закрывается Старый свет, страдает от этого рубль.

Впрочем, есть и практически конспирологическая версия, что так рынки готовятся к возможному поражению Дональда Трампа на президентских выборах. Считается, что республиканская администрация более благосклонно настроена к России, а вот если в Белый дом въедет демократ Джо Байден, нам стоит ждать новых санкций.

- Не думаю, что это как-то влияет на курс доллара к рублю, - говорит Денис Ракша. - Американская валюта на фоне неопределенности перед выборами ослабла к другим мировым резервным валютам, в первую очередь к евро. Но не к рублю. Больше того, когда будут подведены результаты американских выборов, курс доллара пойдет вверх. Конечно, если обойдется без каких-то массовых протестов. Просто потому что исчезнет ситуация неопределенности. Как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Экономика: ДЕНЕЖКИ

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