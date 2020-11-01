Букмекеры во всем мире уверенно прогнозируют поражение Трампа

Шансы действующего президента США на выборах продолжают уменьшаться Фото: REUTERS

Букмекеры, принимающие ставки на исход президентских выборов в США, в один голос заявляют о лидерстве Джо Байдена.

По разным оценкам, шансы демократа на победу оцениваются в 63-65%. Сделав ставку на Байдена, в случае его победы можно будет заработать порядка $54 на каждую поставленную сотню.

Победа Трампа принесет его поклонникам значительно больше – поставив $100, можно будет получить около $160 сверху.

Самым маловероятным сценарием развития событий букмекеры считают получение Трампом свыше 80% голосов избирателей – сделав такую ставку можно выиграть всего лишь $8 на каждые $100.

Шансы действующего президента США на выборах продолжают уменьшаться: в начале лета, по оценкам букмекеров, Трамп был впереди, однако гибель Джорджа Флойда и прокатившаяся по стране волна протестов резко изменили ситуацию.

Впрочем, Трампу не привыкать занимать в президентской гонке место аутсайдера: в 2016 году на его победу в противостоянии с Хиллари Клинтон ставили еще меньше. Например, одна из контор, оценивавшая шансы Трампа на победу всего в 14%, даже заранее выплатила деньги тем, кто поставил на бывшую первую леди. А затем потратила еще более $4 миллионов, чтобы отдать деньги, поверившим в республиканца.

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