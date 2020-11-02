На Турцию приходится 90% случаев завезенного в Россию коронавируса

90 процентов россиян, вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прилетают из Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

90 процентов россиян, вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прилетают из Турции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по коронавирусу, которое в понедельник провел премьер Михаил Мишустин.

- После открытия с 1 августа границы с Турцией в Россию вернулось почти 1,5 миллиона человек. Из общего количества выявленных (случаев ковид, - Ред.) больше 10 тысяч положительных (90 процентов) - это лица, вернувшиеся из Турции. Необходимо предложить определенные меры, - заявила Попова.

Позже стало известно, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами в связи с окончанием туристического сезона. Прежде всего это коснется чартерных рейсов.

Попова также призвала усилить контроль за соблюдением масочного режима в регионах, напомнив, что он действует по всей стране.

- У нас есть субъекты, где масочный режим соблюдается не более чем половиной населения – в транспорте и местах массового скопления. Маски — это обязательная мера по прерыванию распространения инфекции, - напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что около 55% заразившихся коронавирусом имеют симптомы ОРВИ, у 19% развивается пневмония. При этом на начало осени количество заболевших пневмонией было 25%. В то же время коронавирус в организме заразившихся стал сохранятся дольше по сравнению с весной и летом. Чтобы получить отрицательный результат теста на коронавирус, больше 30 процентов заболевших вынуждены сдавать его от четырех до семи раз.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице число выявляемых случаев коронавируса за неделю уменьшилось на 1%. Перестало критически расти и число госпитализаций. За прошлую неделю оно выросло всего на 2 процента, хотя ранее еженедельный рост достигал от 15 до 40 процентов. Собянин также сообщил, что перевод старшеклассников на дистанционное обучение позволил сократить заболевание коронавирусом у подростков в два раза.

Михаил Мишустин призвал чиновников не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с коронавирусом в регионах. Он также сообщил, что правительство продлевает еще на год - до 1 января 2022 года процедуру ускоренной регистрации лекарств для борьбы коронавирусом, чтобы поставки препаратов не прерывались.