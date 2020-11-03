Когда совсем туго: запоры при геморрое и как от них избавиться

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Если же на фоне имеющихся геморроидальных узлов (внутренних или наружных) еще и запоры – проблема становится острее, и решать ее нужно быстро, применяя безопасные способы, иначе возможны осложнения.

Если кишечник регулярно не опорожняется, содержимое кишечника застаивается, уплотняется и обезвоживается. Для опорожнения нужно натуживание, которое приводит к резкому повышению давления в венах малого таза. Из-за этого геморроидальные узлы могут увеличиваться и отекать. Очень плотная консистенция стула травмирует поверхность узлов, что провоцирует еще и кровотечения, возможен воспалительный процесс, а это усиление боли, дискомфорт и сознательная задержка опорожнения из-за боязни того, что будет боль и кровотечение. Получается замкнутый круг…

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Зачем организму клетчатка и как она влияет на кишечник

Одна из ключевых задач в лечении и профилактике геморроя – это нормализация стула, формирование его мягкой консистенции, восстановление регулярного опорожнения. Ключевые помощники при запорах – жидкость и клетчатка (растворимая и нерастворимая). Именно они стимулируют перистальтику кишечника и помогают устранить дискомфорт в процессе опорожнения.

Растворимая клетчатка впитывает воду, набухает в кишечнике, формирует мягкую гомогенную массу, размягчает стул, помогает легко выводить его наружу. Нерастворимая клетчатка стимулирует кишечную стенку, помогает ей ритмично сокращаться, способствует процессу опорожнения. Кроме того, клетчатка – это питательный субстрат для роста полезной микрофлоры кишечника, которая при запорах закономерно страдает, компонент питания, который необходим для нормального функционирования ЖКТ и иммунитета.

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Помощь в борьбе с запорами

Решить проблему запора при геморрое поможет прием натурального биокомплекса «Фитомуцил Норм». Комбинация нерастворимой и растворимой клетчатки помогает наладить регулярное очищение кишечника и облегчает сам процесс за счет размягчения стула.

«Фитомуцил Норм» содержит природные источники необходимой нам клетчатки - Psyllium и мякоть плодов сливы домашней. Псиллиум – это особый сорт подорожника Plantago Psyllium, в оболочке семян которого содержится очень высокая концентрация растворимой клетчатки, которая помогает нормализовать работу кишечника и сформировать стул нормальной консистенции. Наличие в составе Псиллиума создает наиболее благоприятные условия для размножения дружественной кишечной микрофлоры, что весьма полезно для иммунитета. Мякоть сливы – еще одно популярное средство в борьбе с запорами, содержит растворимую клетчатку, которая помогает мягко и комфортно опорожнять кишечник.

Использование растворимой клетчатки устраняет схваткообразные боли, вздутие живота и резкие, сильные позывы. Стул нормализуется естественным образом, что крайне важно на фоне геморроя, когда важна не только частота, но и мягкость, комфорт при опорожнении. Кроме того, добавление пектина сливы усиливает пребиотический эффекта Псиллиума, что улучшает кишечный биоценоз и устраняет дисбактериоз - один из факторов запоров.

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В составе Фитомуцила нет синтетических компонентов, раздражающих кишечник растительных экстрактов (например, сенны), а также красителей и вкусовых добавок. К препарату не возникает привыкания, применять его можно в течение длительного времени. За счет натурального состава он разрешен беременным и кормящим женщинам, больным сахарным диабетом, пожилым людям. «Фитомуцил Норм» соответствует международному стандарту качества GMP и производится в Великобритании. Производитель этого препарата дважды удостоен награды королевы Великобритании Елизаветы II, что говорит о превосходном качестве.

Если проблема запора на фоне геморроя не решается коррекцией диеты и питьевого режима, то стоит обратить внимание на Фитомуцил, его можно принимать длительно (даже постоянно) без вреда для здоровья пищеварительной системы. Длительность приема Фитомуцила стоит обсудить с врачом, она подберется индивидуально с учетом тяжести геморроя, его типа и сопутствующих проблем.

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