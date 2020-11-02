Задержан один из подозреваемых в убийстве «мясного короля» Маругова

Бизнесмен Владимир Маругов. Фото: Youtube

В столичном регионе задержали одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

«Совместными усилиями СК и МВД Задержан один из подозреваемых, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника».

Напомним, что в ночь на 2 ноября владелец компании «Мясная Империя» Владимир Маругов был убит из арбалета в своем загородном доме.

Что известно на текущий момент:

- Убийцы оставили машину на дороге и подошли к дому пешком, перемахнув через забор.

- Маругов с сожительницей в этот момент находились в бане.

- Мужчину и женщину связали. Маругова начали пытать, требуя, чтобы он выдал, где находится тайник с деньгами.

- Гражданская жена бизнесмена сумела вырваться и убежала к соседям. Те вызвали полицию.

- Преступники решили сбежать. Владимира Маругова был убит стрелой из арбалета.

- Позже машину, на которой передвигались преступники, нашли в одной из соседних деревень. Внутри - коробка с тем самым арбалетом. Эксперты оценивают, что это устройство для спортивной стрельбы стоит 10-15 тысяч рублей.

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