Надо ли сокращать Российскую армию?

Бюджет России не резиновый! А вот танки в нашей армии бывают и надувные - в маскировочном полку. Главное - чтобы остальные так же не сдувались из-за нехватки средств. Фото: PHOTOXPRESS

А что думают эксперты? Мы собрали их в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) и поспорили.

Ведущий эфира Валентин Алфимов:

- Итак, Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей в армии за счет перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. А еще:

отменить надбавки к индексации военных пенсий,

увеличить срок выслуги лет,

увеличить период получения военной ипотеки,

увеличить сроки носки обмундирования,

обеспечивать питанием контрактников только на боевом дежурстве.

Потому что коронавирус и денег нет.

А может, правда, слишком много денег уходит на военных? Или нельзя ни в коем случае посягать на святое? Об этом поспорили военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ, экономист, профессор Никита КРИЧЕВСКИЙ, доктор философских наук Игорь ЧУБАЙС и предприниматель, правозащитник Александр ХУРУДЖИ.

«СПРАШИВАТЬ У ШОЙГУ, А НЕ У «ПИДЖАКОВ»

Баранец: - Расходы на армию сокращаются уже три года подряд. В 2018 году на 3,9%, в 2019-м - на 4,5%, а сейчас заложено 5%. Я считаю, траты на оборону должны соответствовать возможностям государства - протягивать ножки по одежке. Оптимальная формула. Если у нас в кармане один доллар, вы на него танк не купите. А если есть деньги, надо тратить на оборону ровно столько, сколько требуется.

Чубайс: - У нас тяжелейший экономический кризис, миллионы людей живут ниже прожиточного минимума, плохо с медициной. Вчера я слышал в новостях, в одном из районов страны ждать скорую помощь нужно 6 дней... Поэтому нам нужно перейти от политики экспансии и войн к политике обустройства. А сегодня треть расходов государства вообще засекречена, мы не знаем, сколько тратят на оборону, но ясно, что непосильно.

Кричевский: - Занимательно получается. С одной стороны, два человека, которые служили в Советской армии, - полковник Баранец и старший сержант запаса Кричевский. А с другой - Чубайс, который участвовал в игре «Зарница» и Хуруджи, который, по-моему, даже звания не имеет. Спрашивать надо у Министерства обороны, а не у гражданских «пиджаков»! И не директивно говорить ему, сколько надо сократить, а спросить: на сколько вы можете это сделать? Как можете помочь Родине в тяжелый период? Что касается отношения народа к армии, вы не найдете ни одной русской сказки, где говорилось бы плохо о солдатах.

Хуруджи: - Во всех предложениях Минфина я не увидел строки о госзакупках в сфере обороны. Когда мелькает в прессе, что нашли нарушения при строительстве полигона, при подготовке нового вооружения, то мы видим на скамье подсудимых бизнесменов, но не лиц, которые помогали все это совершать. Откуда взялись гигантские особняки у лиц, которые принимали эти объекты?

«ПРИ ЧЕМ ТУТ СТАЛИН?!»

Баранец: - Я хочу спросить у Чубайса: нам армия нужна или нет?

Чубайс: - Вопрос: какая армия? Зачем? Армия обороны? Армия нападения? Армии бывают разные.

Баранец: - Любая армия не бывает бесплатной! Теперь вот Хуруджи сказал: мы не слышим, чтобы кого-то сажали. Сейчас чалится на нарах не кто-то, а генерал, бывший начальник связи Вооруженных сил. Все-таки хапуги, которые пытаются залезть государству в карман, в погонах и без, присаживаются на нары. Но я первый раз встречаюсь с тем, что реформой армии занималось бы министерство финансов. И конечно, это позорный случай, когда министр финансов фактически лезет в кальсоны солдатам, предлагая увеличить сроки их носки.

Чубайс: - Вот во время Великой Отечественной у нас были колоссальные потери. И логика защитников сталинщины такая: ну что вы считаете гибель мирных жителей, это же фашисты их погубили, мы за это не отвечаем. То есть армия у нас для себя, а не для защиты граждан? Кричевский сказал - насколько сокращать расходы, надо спрашивать у военных. Вот ни в коем случае! Военные всегда будут стремиться увеличить свои расходы, получить новые звезды. Только гражданские специалисты могут сказать, какая армия нужна.

Вот Баранец был военным журналистом в Афганистане. А эта война привела к краху СССР! Вы хотите повторить? Хватит военных расходов! Сокращайте, пока мы целы. Мы всюду влезаем и нападаем!

Баранец: - Мы говорим о финансировании армии, а не про Сталина. А то так можем и до Наполеона дойти.

«СНАЧАЛА ЛЮДЕЙ НАКОРМИТЬ»

Кричевский: - Господин Чубайс, вы не могли бы мне сказать, каков срок службы кирзовых сапог солдата?

Чубайс: - Понятия не имею. Я служил только два месяца...

Кричевский: - И вы, не владея вопросом, начинаете что-то сокращать? Говорят, правила дорожного движения написаны кровью. А структура армии написана не кровью, а смертями на войне! И люди, не понимающие, что такое армия, начинают рядить, как нам ее обустроить, при этом оставляя нетронутыми такие расходы, например, как финансирование государственных венчурных компаний. Почему об этом никто не говорит?! У нас Россия сохранилась в 90-е годы только потому, что у нас осталось ядерное оружие. Иначе сегодня бы России в ее границах не было.

Чубайс: - Идти надо от земли. Как живут у нас люди. Вот мой друг, славист немецкий, переводчик, у него пенсия 3,5 тысячи евро. А моя пенсия доктора наук - 200 евро. Вот вам и расходы на армию. Надо сначала людей накормить.

Алфимов: - Армия, конечно, не бизнес, но она же должна быть финансово эффективной?

Кричевский: - Какую вы хотите эффективность от армии? Сохранение России в прежних границах? Она сохранена. Это единственный показатель эффективности армии.

Сколько мы тратим. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЗА ТУШЕНКУ ОБИДНО

Хуруджи: - Многие закупки непрозрачны. Вот один пример. Поставлялась тушенка из говядины годами, и она всем нравилась. Солдатские матери говорили - ну наконец-то настоящая тушенка... Появился конкурент, который решил тему отжать. Возбудили уголовное дело. Вы знаете, что людям вменялось, которые делали тушенку? Что в ней была молекула курицы. А если там курица, а не говядина, то должна быть на 30% дешевле. И что вы думаете? Другой поставщик поставляет тушенку по той же цене, а не на 30% дешевле, только теперь она уже полностью из курицы...

Кричевский: - Ну поэтому надо сокращать финансирование армии? Если болит голова, ее надо отрубить?

Хуруджи: - Мы, как предприниматели, которые платим налоги...

Кричевский: - Пожалуйста, без пафоса. Я тоже плачу налоги...

Хуруджи: - Не надо перебивать! Вы орать умеете, я знаю... Я спрашиваю, почему на нарах оказывается в исключительных случаях какой-то залетевший генерал? А факты - по всей стране. И разница между офицерами на боевом дежурстве и этими генералами слишком великая.

Чубайс: - Нельзя сокращать пенсии военным ветеранам, отставникам. Эти люди служили, рисковали жизнью. Есть другие способы уменьшения военного бюджета. И еще один аргумент. Мы слышали в новостях в перерыве, что у мальчика лейкоз, ему нужно 3 миллиона на лечение. У нас в этом году на 150 тысяч человек сократится население России. Нужно немедленно сокращать военные расходы!

ДРУЖИТЬ ЛИ С США?

Баранец: - Если мы всю гору российских проблем свалим в кучу, то армию завтра надо распустить! Набросились на генералов. Приведу статистику. Сегодня на одного вора в лампасах приходится полторы тысячи бизнесменов, которые либо чалятся в тюрьме, либо убежали в Лондон. Бизнес ворует в России хорошо. Генералам еще учиться у него.

Хуруджи: - Если человек ворует из бюджета - это одна история. Если человек недоплатил в бюджет - другая.

Баранец: - А почему он сразу удирает за границу? Лондон скоро надо будет именовать столицей русского ворья. Чубайс говорит, что военную реформу должны делать «пиджаки».

Чубайс: - Да, гражданское общество.

Баранец: - Любое реформаторское решение в Минобороны проходит экспертное сито. Сначала на Общественном совете при Минобороны. Потом коллегия Минобороны. Потом Генштаб. Потом его берут на зуб советники президента. Потом рассматривают военные и гражданские люди в Госсовете. Потом в Совете безопасности. И параллельно - в комитетах по обороне обеих палат парламента...

Чубайс: - Толку с этого никакого. Это все забюрокрачено.

Баранец: - Если бы не было толку, то у нас бы за последние восемь лет не стала другой армия, которой враги завидуют.

Чубайс: - А зачем мне нужна ракета «Циркон»?

Баранец: - У американцев 12 авианосцев. И у нас сейчас карман не позволяет гнаться за этой дурью великой. Авианосец стоит миллиарды долларов. Пусть они и дальше клепают. Нам нужен один «Циркон», чтобы этого авианосца не стало. И чтобы народ не обдирать. Это рачительно. Лучше за 1 миллион иметь ракету, чем за 12 миллиардов - авианосец.

Чубайс: - Лучше дружить с США и со всем миром. И не воевать с соседями.

Баранец: - А какого хрена нам дружить с США?

Чубайс: - Вам штанов не хватит! Я не знаю срок носки кирзовых сапог. Но когда Горбачев подписал ракетный договор с США, он очень гордился: все юридически оформили. На что американский президент сказал: ну чего вы радуетесь? У нас с Англией нет никаких договоров, мы просто доверяем друг другу. Нужно менять поведение. Нужно не врагов плодить, а друзей. И тогда не нужно такие бешеные деньги жечь в гонке вооружений.

«СОЛДАТ НЕ ДОЛЖЕН ХОДИТЬ В ОБНОСКАХ»

Кричевский: - Вы ничего не понимаете в армейском хозяйстве, как вы можете рассуждать об этом? Надо спросить у Шойгу, у Общественного совета при Минобороны: где они могут ужаться? И исходя из этого говорить.

Хуруджи: - Золотые слова.

Кричевский: - Но вы идете со стороны либеральных «пиджаков», которые не нюхали пороху. Когда я служил в Советской армии, срок кирзовых сапог был - три пары на два года. У меня расходовались быстрее.

Чубайс: - Плохой солдат.

Кричевский: - Надо наоборот - смотреть в сторону увеличения снабжения армии. Солдат не должен ходить в обносках!

Алфимов:

- Подводим итоги (в студии параллельно шло голосование. - Ред.). 78% наших слушателей считают, что нельзя никаким образом сокращать финансирование армии.

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