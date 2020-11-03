Гонка вакцин против коронавируса продолжается: чего добились разные страны и чем за это заплатили

Сегодня разрабатывается и испытывается около 170 вакцин против Covid19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Всемирной организации здравоохранения против нового и непобежденного пока врага на нашей планете сегодня разрабатывается и испытывается около 170 вакцин. Первой зарегистрированной прививкой от коронавируса стал российский «Спутник V». Сейчас эта вакцина проходит испытания 3-й фазы на 40 тысячах человек. «Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», - сообщил на недавнем инвестфоруме «Россия зовет!» президент Владимир Путин.

А что происходит в других странах?

КИТАЙ: ПРИВИТЫ 60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ПОБОЧЕК НЕТ

Фармкомпании Поднебесной разработали девять вакцин от коронавируса, все они проходят клинические исследования на людях. На последней, 3-й фазе, находятся 4 препарата для прививок. Один из них (какой именно, не уточняется) станет доступен для массовой вакцинации уже в самое ближайшее время.

- Приблизительно в ноябре или декабре обычные люди смогут вакцинироваться от COVID-19, так как третья фаза клинических испытаний [вакцины] проходит очень успешно, - порадовала в интервью центральному телевидению КНР эксперт по биобезопасности Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая У Гуйчжэнь. Сама она уже привилась и заявила, что не почувствовала никаких побочных эффектов.

В общей сложности в Китае приняли участие в клинических исследованиях вакцин около 60 тысяч человек. О каких-либо осложнениях у добровольцев не сообщается.

Одна из китайских вакцин на выставке в Шанхае, сентябрь 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ГЕРМАНИЯ: ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ СТАРТУЕТ В 2021-М И ПРОДЛИТСЯ 7 МЕСЯЦЕВ

Первые испытания вакцины против коронавируса на людях в Германии начались в апреле этого года. Препарат для прививки разработала германская компания Biontech из Майнца в сотрудничестве с американской фирмой Pfizer. В исследовании запланировано участие в общей сложности 30 тысяч добровольцев от 18 до 85 лет.

В конце октября глава Минздрава ФРГ Йенс Спан заявил, что первая вакцина от коронавируса станет общедоступной для немцев в начале 2021 года. При этом массовую прививочную кампанию против «короны» планируется провести в течение 6 — 7 месяцев.

Всего в Германии сегодня находятся на третьей стадии клинических исследований девять проектов по разработке вакцины от COVID-19.

США: СОРЕВНУЮТСЯ МИРОВЫЕ ФАРМГИГАНТЫ

В США разработкой вакцин против «заразы из Китая», как называет коронавирус Трамп, занимаются несколько фармгигантов. Самый нашумевший во всем мире — проект британско-шведской компании AstraZeneca, сотрудничающей с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Американское правительство выделило на эту разработку 1,2 млрд долларов. А известность вакцина приобрела из-за печальных событий: в ходе клинических исследований у двоих добровольцев обнаружились серьезные заболевания, и еще один человек умер (см. ниже).

Также власти США раскошелились на финансирование проекта по разработке прививки биотехнологической компании Moderna - 486 млн долларов и компании Johnson & Johnson - 456 млн долларов, сообщают американские СМИ. Кроме того, в гонке участвуют крупнейшие фармкорпорации Merck и Pfizer.

Дональд Трамп накануне президентских выборов, выступая перед своими сторонниками в штате Айова 2 ноября, заявил, что массовое распределение вакцины от коронавируса в США начнется уже через несколько недель. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи смотрит на жизнь более реалистично. По его словам, у Соединенных штатов появится несколько миллионов доз безопасной и эффективной вакцины в лучшем случае к концу 2020 года. А массовая прививочная кампания при успешном стечении обстоятельств сможет стартовать в апреле следующего года.

Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд называет еще более поздние сроки. По его вакцина от коронавируса станет общедоступной для американцев во второй половине 2021 года.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗАРАЗЯТ КОВИДОМ

Англию наряду с Россией можно назвать главным мировым источником новостей о вакцинах против коронавируса. Если наша страна первой зарегистрировала прививку от «короны», то к Великобритании внимание приковано, во-первых, из-за неоднократных ЧП с «оксфордской» вакциной (производитель AstraZeneca). А во-вторых, Туманный Альбион шокировал многих объявлением, что для скорейшего испытания прививок добровольцев намеренно будут заражать ковидом.

На разрабатываемую компанией AstraZeneca вакцину сделаны большие ставки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование планируется начать в январе 2021 года. Участвовать в нем уже согласились около 2 тысяч человек. Как пишут британские СМИ, все волонтеры молоды, здоровы и кроме дозы коронавируса получат порядка 4 тысяч фунтов в качестве вознаграждения. Им сделают прививку, через месяц произойдет заражение (как, пока не уточняется), и за добровольцами будут наблюдать в специализированной клинике.

Какую именно вакцину получат английские испытатели, не сообщается. По последним данным клинические исследования на людях в Великобритании проходят «оксфордская» прививка и экспериментальная РНК-вакцина, созданная Имперским колледжем Лондона.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Самые громкие ЧП при испытаниях вакцин от коронавируса

Сильнее всего злой рок преследует совместную разработку британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, широко известную как «оксфордская» вакцина. Или же ее клинические исследования организованы наиболее добросовестно и прозрачно, отмечают эксперты.

- В июле испытания вакцины AstraZeneca на людях были приостановлены, поскольку у одного из добровольцев обнаружили рассеянный склероз. Проведенное медицинское расследование показало, что этот диагноз не связан с прививкой. Испытания возобновились.

- В сентябре у женщины-волонтера в Великобритании возникло редкое воспаление спинного мозга (поперечный миелит). Клинические исследования снова остановили. Врачи отмечали, что такое заболевание вполне может быть последствием введения вакцины. В AstraZeneca заявили, что диагноз не является окончательным, и приостановка испытаний «носила рутинный характер». Словом, случилось «расстройство, причины возникновения которого потенциально не установлены».

- 24 октября испытания «оксфордской вакцины» снова продолжились. В третьей фазе клинических исследований принимают участие около 30 тысяч человек в США, Великобритании, ЮАР и Бразилии.

- В южноамериканской стране и произошло самое трагическое ЧП. Один из участников испытаний, 28-летний бразильский врач, скончался 15 октября. Информация пока противоречивая. Сообщается, что молодой человек не имел хронических заболеваний, но умер от осложнений ковида. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что погибший доброволец на самом деле получил плацебо, а не вакцину AstraZeneca. В самой компании на эту тему давать комментарии отказались, сославшись на правила проведения испытаний и принципы конфиденциальности. Представители Оксфордского университета заверили журналистов, что испытания прививки в Бразилии продолжатся несмотря на происшествие.

Не обошлось без серьезных побочных эффектов и в клинических исследованиях разработки американской компании Johnson & Johnson. Третья фаза испытаний стартовала в сентябре, а в октябре их пришлось прервать. «Мы временно приостановили дальнейшее введение доз во всех наших клинических испытаниях из-за необъяснимого заболевания у участника исследования», - сообщила фармкомпания J&J. Что это была за болезнь, так и осталось тайной. В конце октября разработчики вакцины выпустили официальное заявление, что четкая причина проблем со здоровьем у добровольца не была установлена. В то же время медицинские эксперты «не нашли доказательств того, что вакцина-кандидат стала причиной происшествия». Johnson & Johnson объявила, что после временной паузы готовится возобновить набор персонала для участия в испытаниях своей прививки в США.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что происходит в случае приостановки испытаний вакцин

- Если во время клинических исследований возникает серьезное нежелательное явление, связанное с угрозой жизни и здоровью конкретного волонтера или других участников испытания, то возможно так называемое частичное расслепление. То есть раскрытие информации, что получил пострадавший доброволец: настоящую вакцину или плацебо (пустышку), - поясняет кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованию и регистрации лекарственных препаратов, директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Тайна исследования становится известна его организаторам, а также, как правило, врачам медцентра, на базе которого идет клиническое исследование. А вот самого добровольца или его родственников извещают далеко не всегда. Таковы правила, и волонтер подписывает согласие на их соблюдение.