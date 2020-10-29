Путин сообщил, когда будет массовая вакцинация от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет в конце года. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин, отметив, что в нашей стране нет «ни одного серьезного сбоя в этой сфере»

«И эффективно работают вакцины "Вектора" и центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», - сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также сообщил, что российскими вакцинами от коронавирусной инфекции в первую очередь будут снабжены россияне, но при этом Россия готова обеспечить и производить вакцины на площадках иностранных партнеров.

Напомним, ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург Гинцбург рассказал, что после вакцинации остаются клетки памяти, которые вырабатывают иммунный ответ на вирус. По его словам, клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции после применения вакцины «Спутник – V» может сохраняться до двух лет.