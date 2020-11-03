Австрийская полиция рассказала, как идет задержание террористов

Операция по поимке и обезвреживанию террористов продолжается. Идут интенсивные поиски нападавших Фото: REUTERS

В Вене с сообщениями для прессы выступили министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, генеральный директор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф и президент венской полиции Герхард Пюрцтль. Все они ограничились короткими пятиминутными выступлениями о произошедшем, не вдаваясь в подробности.

Нехаммер рассказал, что у нападавших было автоматическое оружие. Они вели беспорядочную стрельбу по прохожим. Какие цели преследовали нападавшие, и к какой организации они принадлежат — неизвестно.

Он призвал всех соблюдать спокойствие и, по возможности. оставаться дома. Особенно это касается детей. Во вторник занятия в школах в Вене отменены.

Генеральный директор по общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф заявил, что для борьбы с террористами задействованы специальные антитеррористические подразделения, в том числе, элитный спецназ «Кобра».

Операция по поимке и обезвреживанию террористов продолжается. Идут интенсивные поиски нападавших. У полиции есть данные об одном из участников нападения. Спецназ тщательно исследует центральные улицы города и предполагаемые места его нахождения.

Президент венской полиции Герхард Пюрцтль проинформировал, что нападение террористов началось около 20.00. Полицейские работают в экстремальных условиях, в усиленном режиме для того, чтобы безопасность жителей столицы.

На вопросы журналистов руководители австрийской полиции отвечать не стали и по команде министра внутренних дел ушли.