ФБР решила заняться Хантером Байденом

Расследование в отношении Хантера Байдена сотрудники ФБР ведут с декабря прошлого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тони Бобулински, являвшийся ранее деловым партнером Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, а ныне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, подтвердил, что у него состоялась встреча сразу с шестью агентами Федеральной службы безопасности, продлившаяся 5 часов.

Речь в основном шла о письме, направленном Бобулински и Хантеру Байдену весной 2017 года еще одним их партнером, Джеймсом Гильяром.

Ранее Бобулински утверждал, что Джо Байден был в курсе дел своего сына и даже получал деньги от китайской компании, которая в свою очередь рассматривала такое вложение средств как инвестиции в политика.

Бывший партнер Хантера Байдена заявил, что готов передать сотрудникам ФБР три мобильных телефона, с информацией, подтверждающей правдивость его слов.

Бобулински настаивает, что в мае 2017 года он в качестве руководителя холдинга Sinohawk участвовал во встрече китайцев с Джо Байденом и его сыном, на которой обсуждались вопросы инвестиций.

Ранее журналист Джеймс Розен, ссылаясь на собственный источник в Минюсте США, сообщил, что расследование в отношении Хантера Байдена сотрудники ФБР ведут с декабря прошлого года. В самом ведомстве от комментариев по этой теме отказались.