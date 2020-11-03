Мигранты, мы всё равно вам рады: никаких уроков из вспышки исламистского террора Европа не извлечёт

Андерс Беринг Брейвик устроил в тихом королевстве двойной теракт, унёсший 77 жизней Фото: REUTERS

«Если один человек показал столько ненависти и злобы — то сколько мы все вместе сможем показать любви?» Такую фразу произнёс премьер-министр Норвегии 11 лет назад, когда неонацист Андерс Беринг Брейвик устроил в тихом королевстве двойной теракт, унёсший 77 жизней.

Любовь на него действительно обрушили: во время суда над Брейвиком в Осло собрались 40 тысяч человек и стали петь песню «Дети радуги». А под конец присудили боевику аж 21 год заключения в комфортабельной тюрьме.

Тем премьер-министром, призывавшим «ответить на зло любовью», был Йенс Столтенберг. Имя кажется вам знакомым? Да, последние 6 лет он — генсек НАТО. По своей же логике, Столтенберг должен был распустить Североатлантический Альянс. Или хотя бы отвести его силы быстрого реагирования от границ России: зачем нагнетать напряжённость, когда можно дружить? Ведь если Россия и атакует Запад, то разве что в норвежском фантастическом телесериале «Оккупированные», вышедшем на экран в 2015 году.

В том году на Европу действительно напали. Как сейчас — в ноябре, вскоре после Хэллоуина. То была атака на парижский театр «Батаклан». Убитых — почти вдвое больше, чем в случае с Брейвиком. На сей раз — не «правые радикалы», об угрозе которых ежедневно трубят евро-СМИ, а — «зелёные». Новые европейцы. Исламисты.

И вновь — марши солидарности, траурные аватарки в Фейсбуке, пафосные фразы: «Мы сильны духом, нас не сломить». «Мы ещё сильнее сплотимся вокруг наших демократических ценностей». «Они режут нам головы потому, что мы к ним недостаточно толерантны». Ну — пара самолёто-вылетов французских ВВС по позициям террористов в Сирии.

Потом — следующий год. 2016. Взрыв в брюссельском аэропорту. «Шахид-мобили» в Ницце и на рождественской ярмарке в Берлине. В сумме — свыше сотни жертв.

И снова: сплотимся, защитим демократию, перекрасим аватарки в траурный цвет, выделим на мигрантов ещё 110 млрд. евро (именно столько в шестилетнем бюджете на 2016-21 годы было запланировано «на обустройство беженцев» в одной только ФРГ).

Сейчас — вновь теракты. Нападения на священников во Франции, «хрустальная ночь» в Вене. И кажется: ну теперь-то — всё. Одумаются. Перекроют границы. Создадут единую европейскую армию. Снимут антироссийские санкции, ведь самая большая страна на земле с одной из сильнейших в мире армий — естественный союзник в борьбе с глобальным терроризмом.

Шиш!

Будет ровно то же самое, что в 2011, 2015 или 2016 годах. Ведь Европой управляют те же политики, что и тогда: пусть с другими лицами, но с теми же идеями. Последуют пафосные фразы. Аресты под камеру. Кого-то депортируют. Человек 200. Или даже 2000.

А сколько там их — «новых европейцев», которые плевать хотели на вашу толерантность, которые ещё сильнее ненавидят вас, получая ваши пособия, — ведь эти деньги, по их мнению, накоплены за столетия вашей колониальной эксплуатации их стран Азии или Африки?

«Немецкий город Кобленц запретил буркини (исламский купальник) в бассейнах!» — радуются европатриоты. Отлично! А что делать с тремя миллионами «новых немцев», каждый из которых в любой момент может скачать в Сети инструкцию по сборке бомбы — или просто взять тесак и пойти в людное место?

Поэтому — ничего не изменится. Ни-че-го!

И России, наверно, надо предложить вменяемым европейцам своей проект. Скажем, проект «Ковчег». Имеешь полезную специальность? В Бога веруешь? Не желаешь, чтобы твою жену изнасиловали беженцы, пока твоим детям читают в школах уроки толерантности? Приезжай к нам, заброшенных деревень у нас много, твои потомки уже станут русскими — как Даль или Шнитке.

А Европа пусть со своими проблемами разбирается сама.

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