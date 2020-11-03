Причина смерти Владимира Шафранюка, создателя мультфильмов про Незнайку: художник болел раком

Владимир Шафранюк подарил советским детям множество прекрасных мультфильмов

Ночью 2 ноября стало известно о смерти одного из создателей мультфильмов о "Незнайке". Владимир Шафранюк ушёл из жизни в своей квартире на Страстном бульваре в центре столицы. Ему было 86 лет. О смерти Владимира Алексеевича сообщили его родные.

— Было зафиксировано сообщение о смерти пожилого мужчины, на место был направлен наряд полиции. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп направлен в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти, — сообщил источник kp.ru

Выяснилось, что у создателя мультфильмов было серьёзное заболевание, с которым мужчина очень долго боролся. У него была диагностирована злокачественная опухоль. С диагнозом "аденокарцинома простаты" Владимир Алексеевич прожил целых 20 лет, всё это время мужчина принимал гормональную терапию. Но, к сожалению, в последнее время здоровье Шафранюка стало слабеть.

Владимир Шафранюк подарил советским детям множество прекрасных мультфильмов. При создании мультипликационных лент он выступал в качестве художника и отвечал за кукол и декорации. Благодаря ему на экраны вышли "Волшебник Изумрудного города", "Дядюшка Ау: Дядюшка Ау в городе", 6 мультфильмов о "Незнайке", "Медвежонок на дороге" и многие-многие другие.