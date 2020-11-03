Умер Владимир Шафранюк, создатель мультфильмов о Незнайке

В Москве умер создатель мультфильмов о Незнайке Владимир Шафранюк, сообщил источник KP.ru.

Художник скончался в возрасте 85 лет у себя дома.

Шафранюк участвовал в создании известных кукольных мультфильмов: "Волшебник Изумрудного города" и "Добрыня Никитич".

Три года с 1964 по 1967 мультипликатор работал с Союзмультфильмом, а затем с творческим объединением "Экран".

Шафранюк также стал автором нескольких статей об особенностях скульптуры кукол и технике кукольного театра. Позже художник написал книгу "Понятие о куклах-актёрах и традиционные заблуждения".

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти создателя Олимпийского мишки Виктора Чижикова. Художник умер на 85 году жизни.