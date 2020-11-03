ФСБ: Более 10 тысяч мигрантов находятся в столичном регионе незаконно

Сотрудники ФСБ России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии накрыли в Москве преступную группу уроженцев Средней Азии, которые занимались легализацией в России своих же соотечественников. Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии накрыли в Москве преступную группу уроженцев Средней Азии, которые занимались легализацией в России своих же соотечественников.

"Мигранты создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона", - сообщили kp.ru в ФСБ России.

Пресечена деятельность двух так называемых "лабораторий", в которых изготавливались поддельные документы. Фото: ФСБ РФ

Пресечена деятельность двух так называемых "лабораторий", в которых изготавливались поддельные документы. Сотрудники МВД России возбудили в отношении восьмерых участников этой преступной группы уголовное дело.

Следователи отметили, что членам преступного сообщества с 2015 года удалось таким образом "легализовать" в Москве и Московской области более 10 тысяч незаконных мигрантов. Теперь все они должны быть выдворены из России за подделку документов, после чего им необходимо закрыть въезд на 10 лет. Сейчас полиция устанавливает данные всех, кто пользовался услугами мошенников, чтобы передать их участковым и пограничникам.

Вероятность того, что нелегальные мигранты с поддельными документами будут установлены довольно большая. Фото: ФСБ РФ

Вероятность того, что нелегальные мигранты с поддельными документами будут установлены довольно большая. В результате обысков в местах проживания лиц, причастных к деятельности преступной группы, обнаружены компьютеры и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.

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